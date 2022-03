Obrovské drama nabídlo závěrečné 51. dějství základní části Chance ligy. Zatímco o šestici mužstev, které si zajistí přímou účast ve čtvrtfinále play off, bylo dopředu rozhodnuto, v souboji o předkolo to byla na několika stadionech pořádná bitva. Řada mužstev byla navíc stále namočena v bojích o záchranu soutěže. Do obou kategorií před posledním utkáním s Frýdkem-Místkem spadali hokejisté Vrchlabí.

Stadionu končí sezona. Vrchlabí udrželo Chance ligu, play off si však nezahraje

Ti se do problémů dostali zásluhou pondělní kontumační porážky od Havířova a do derniéry šli s nožem na krku. Zároveň ale s vědomím, že výhra jim stále může zajistit vysněné místo v desítce. Před rekordní návštěvou 1196 diváků se hrál vyrovnaný duel, na jehož začátku a hlavně v závěrečných minutách si domácí Stadion vytvořil místy drtivý tlak.

V perfektní kulise to ale na víc než remízu 3:3 v normální hrací době nestačilo. V té době bylo jasné, že se Východočeši v soutěži zachrání, poslední místenku v předkole však získá jejich soupeř. Nic na tom nezměnily ani samostatné nájezdy, které už horalé ovládly a brali dva body.

Mojmír Trličík (trenér HC Frýdek-Místek): Před skvělou diváckou kulisou se hrál takto divácky napínavý a dramatický zápas. Z naší strany ten herní projev a taková ta hokejovost tam zkrátka nebyly. Po herní stránce ten hokej nebyl divácky až tak atraktivní, což se dalo ale čekat, šlo opravdu o hodně. Domácí v prvních pěti minutách byli absolutně lepší, to jsme se nedostali vlastně z pásma. I v té první třetině celkově takhle dominovali, ale vypracovali si pouze jednobrankový náskok. Nám se pak ve druhé části zápasu podařilo vyrovnat a tam si myslím, že přišla na domácí hokejky trošku větší nervozita. My jsme v dalším střídání dokonce mohli utéct na dva jedna. Pak už to bylo z obou stran nervózní, což se projevilo v přesilových hrách. Ty nám v sezoně šly, dnes prakticky vůbec. Přesilovky jsme sehráli hodně špatně. Ve třetí třetině se nám podařilo zápas otočit, stejně, jako se nám to povedlo v předešlých utkáních. Věřili jsme, že když se hráči budou tlačit do brankoviště, tak že z toho nějaké góly mohou být. A k tomu přesně došlo. I když jsme to utkání nakonec prohráli, tak jsme naopak ti šťastnější, jelikož postupujeme dále a jsme za to rádi.