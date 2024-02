Ještě sedm minut před koncem držel Stadion s lídrem druholigové tabulky krok, když ztrácel pouze jednu branku. Pak ale udeřil exlitvínovský bard Viktor Hübl a s východočeskými nadějemi na bodový zisk byl amen.

Duel 4. kola elitní skupiny nadstavbové části II. ligy nabídl atraktivní souboj vrchlabských hokejistů s Chomutovem. Střelecky řádil hostující Jan Svoboda. | Foto: Deník/Tomáš Otradovský

Čtvrtý ze šesti domácích duelů v řadě přivedl na vrchlabský led soupeře z největších. Chomutovští Piráti vedou druhou ligu a co hůř pro Východočechy, horalé tohoto soupeře porazili v normální hrací době naposledy v únoru roku 2008.

Nic na tom nezměnil ani sobotní zápas. Přitom úvodní perioda byla ze strany Stadionu výborná. Za snahu a bojovnost byli domácí odměněni na konci 16. minuty, kdy k řadě skvělých zákroků gólmana Tichého přidal třešničku vstřeleným gólem kapitán Urban. Sám pro sebe vyhrál buly, z tlačenice uzmul puk a přesnou ranou překonal Altrichtera – 1:0.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.czSeveročeši prokazovali kvality už v otevírající periodě, v té druhé už to ale na vrchlabském zimáku roztočili jak jim velela role favorita. Ve 24. minutě proměnil sólo Svoboda, stejný hráč udeřil ve 33. minutě únikem při vlastním oslabení a ve 36. minutě už čtyřiadvacetiletý forvard slavil čistý hattrick (1:3).

Záhy při další početní výhodě snížil Krsek, hosté ale ještě před koncem třetiny stihli ještě jednu trefu a byl to znovu Svoboda, který vrátil Pirátům dvoubrankový náskok.

Před výbornou kulisou se ale domácí nevzdali. Hned na startu závěrečné dvacetiminutovky je vrátila do hry trefa Chalupy, vyrovnání ale nepřinesla ani další přesilová hra.

Namísto toho vzal po Svobodovi osud utkání do svých šikovných rukou Viktor Hübl, mezi jehož dvě branky se vmísila ještě rána Mály přes všechny čáry do opuštěné vrchlabské klece.

Po dvou výhrách tak horalé zapsali porážku a další duely je čekají ve středu a sobotu, kdy na stejném místě přivítají Ústí nad Labem a poté Mostecké Lvy.

II. liga Západ, část vítězů – 4. kolo

Vrchlabí – Chomutov 3:7

Fakta – branky a nahrávky: 16. P. Urban (D. Chalupa), 38. Krsek (P. Urban, Chrtek), 44. A. Jirků (Chalupa, Urban) – 24. J. Svoboda (Eret, Ulrych), 33. J. Svoboda (T. Svoboda), 36. J. Svoboda (Eret, Eliáš), 39. J. Svoboda (Eret, Březák), 53. Hübl (Březák), 56. Mála (Chrpa), 60. Hübl (Eret, T. Svoboda). Rozhodčí: Šmika – Hradil, Brož. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 853. Třetiny: 1:0, 1:4, 1:3.

HC Stadion Vrchlabí: J. Tichý (Holubec) – Abraham, Kaštánek, T. Perička, Bendík, J. Kynčl, Hladík, Häusler – A. Jirků, P. Urban, D. Chalupa – Šlaicher, Kastner, T. Bláha – Moník, Chrtek, Tatar – Krsek, Kozák, A. Cerman. Piráti Chomutov: Altrichter (Vavřena) – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel, Váchal, Seemann – T. Svoboda, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, Rindoš – Kostourek, Putz, Stehlík – Mála, Koblížek, Chrpa.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „Viděli jsme velmi dobrý zápas, kde jsme měli dobrou první třetinu, poté po hloupých chybách nás Chomutov trestal ve druhé a nakonec marná snaha o vyrovnání ve třetině závěrečné periodě.

Dohrávka 4. kola elitní skupiny nadstavbové části druhé ligy nabídla atraktivní souboj vrchlabských hokejistů s Chomutovem.Zdroj: Deník/Tomáš OtradovskýJe to stále stejné, na takového soupeře, abychom uspěli, tak se musí sejít vše. Nám pár věcí chybělo. Navíc na Chomutov se nám nedaří, nesedí nám jejich hra, proto jsme za dva roky s nimi neuhráli ještě ani bod. Nicméně příští týden nás čekají dva klíčové zápasy o domácí prostředí v play off a ty musíme zvládnout. Děkuji na závěr za skvělou diváckou kulisu všem, co se na ní podíleli, a ve středu na shledanou.“

Martin Pešout (Piráti Chomutov): „První třetina na začátek dobrý. Měli jsme tam pár šancí, škoda, že jsme nedali góly. Samozřejmě potom jsme dostali, inkasovali jsme, takže ta naše hra upadla, ale od druhé třetiny to byl prostě náš zápas. Ve druhé třetině jsme domácí vůbec do ničeho nepustili a dnes, samozřejmě, střelecký výkon Honzy Svobody, který to tam rozhodl. Ve třetí třetině jsme dostali gól, zase jsme se museli vrátit k té naší hře a zasloužené vítězství, výborný výkon týmu.“

Další sobotní výsledky (10. kolo): Tábor – Děčín 8:1, Příbram – Ústí nad Labem 4:2, Mostečtí Lvi – Letňany 4:5.

Aktuální tabulka, část vítězů

1. Chomutov 38 30 2 2 4 179:79 96

2. Tábor 38 28 2 2 6 166:74 90

3. Příbram 38 27 3 1 7 170:111 88

4. Letňany 37 21 3 1 12 145:101 70

5. Děčín 38 19 3 1 15 148:138 64

6. Vrchlabí 38 19 1 1 17 129:108 60

7. Mostečtí Lvi 37 15 1 3 18 127:143 50

8. Ústí nad Labem 38 11 2 3 22 124:144 40

Program 11. kola – středa 18.00: Vrchlabí – Ústí nad Labem, Příbram – Chomutov, Mostečtí Lvi – Tábor, Děčín – Letňany.