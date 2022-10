„Kivi chytal výborně. Na můj vkus jsme byli příliš v oslabení, ty jsme ale odbránili dobře, takže pochvalu má celý tým,“ řekl pilíř hradecké obrany Richard Nedomlel.

FOTO: Hradec vymazal střelce Bruslařů. První nulu v sezoně zapsal skvělý Kiviaho

Ten v utkání odehrál více než 20 minut. „Vždycky může být výkon lepší, ale jsem maximálně spokojený hlavně s výhrou. Snažím se pomáhat celému týmu,“ uvedl zkušený bek. Hradec se v posledních týdnech potýká s velkým počtem zraněných hráčů. V obraně chybí klíčoví beci Jérémie Blain a Filip Pavlík. Na ledě tak dostávají prostor hráči z Kolína, vedení klubu navíc přivedlo finského obránce Joona Huttula, který si proti Bruslařům odbyl premiéru. „Klukům z Kolína i Joonovi se snažíme pomoct a co nejvíce je zakomponovat do sestavy,“ potvrzuje Nedomlel.

ATRAKTIVNÍ SOUPEŘ

Už dnes do města pod Bílou věž zamíří jeden z nejatraktivnějších extraligových týmů – Sparta. Pražané jsou na tom v tabulce podobně jako Hradec, když mají pouze o dva body více a patří jim sedmé místo.

„Bude důležité, abychom nebyli často vylučovaní, protože Sparta má šikovné hráče a dokáže si v přesilovkách pomoci,“ upozorňuje na přednosti dnešního soka hradecký asistent trenéra Tomáš Hamara. On sám před sezonou do Hradce přišel právě z pražského týmu. Dnes se poprvé postaví proti němu. „Už mám nějaké signály ze šatny, takže určitě budu muset něco vypsat, to je jasný,“ usmívá se Hamara.

Svoji minulost v rudém dresu má i Nedomlel, který dodává: „Pokaždé když hráč nastoupí proti bývalému klubu, tak se chce vytáhnout. A já to mám stejně.“