Vrchlabí si to doma v derby rozdalo s rivalem ze Dvora Králové, Trutnov zajížděl potrápit Plameny ze Žďáru nad Sázavou.

Vrchlabí – Dvůr Králové n. L. 2:1pp (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)

Fakta – branky a asistence: 32. Jirásek (Kynčl), 63. Dvořák – 50. Brokeš (Hrazdíra, Fořt). Rozhodčí: Veselý – Maštalíř, Brož. Vyloučení: 8:5. Bez využití. Diváci: 511. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Holubec) – Jirků, J. Moník, Havránek, Bendík, Vašíček, Voženílek, Kynčl, Vágner – Urban, Kastner, Dvořák, F. Moník, Mrňa, Hozák, Chalupa, Matějček, Hašek, Šlaicher, Jirásek. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Josef Čáp (31. Vlk) – Čáslava, Mocek, Horyna, Franc, Petira, Jirásek – Brokeš, Hrazdira, Fořt – Valášek, Havlas, Dušek – Sedláček, Šedivý, Ježek.

Na podkrkonošské derby si našla cestu více než pětistovka diváků, žádnou gólovou přestřelku jí ale aktéři utkání nenabídli. Dvaatřicet minut se čekalo na první změnu skóre. Postaral se o ní domácí Jirásek. Hosté přes řadu šancí na obou stranách vyrovnali v 50. minutě Brokešem a šlo se do prodloužení. V něm rozhodl o těsném vítězství Stadionu Dvořák.

Ohlasy trenérů na zápas:

Václav Baďouček, trenér Vrchlabí: „První třetina byla z naší strana špatná. Pro hráče byl problém vymyslet souvislejší kombinaci. V prostřední části se hra zlepšila, jelikož se ale stále potýkáme se slabou koncovkou, šel zápas do prodloužení. V něm jsme byli šťastnější a z derby bereme výhru, ale pořád mi u hráčů chybí víc klidu na puku.“

Jiří Malinský, trenér Dvora Králové: „Sehráli jsme další z řady přípravných utkání a opět s pozměněnou sestavou. Chvílemi měl duel slušnou úroveň, chyby tam ale byly a nám pouze ukázaly, že týden před startem soutěže máme pořád na čem pracovat.“

Žďár n. S. – Trutnov 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Fakta – branky a asistence: 37. Gregar (Pazourek, Knap), 44. Lojek (Gregar, Kolda), 55. Bureš (Jícha, Kolda), 57. Kolda (Kunstmüller), 59. Chlubna (Heinrich) – 4. Krsek (Poul), 6. Vácha (Semorád), 34. Janoušek (Tatar, Jedlička). Rozhodčí: Homola, Fiksa - Zídek, Berger. SKLH Žďár nad Sázavou: Jan Čáp (Sláma) – Lojek, Kolda, Koželuh, Kadleček, Wasserbauer, Pazourek – Sokolík, Bureš, Heinrich, Chlubna, Jícha, Knap, Kovářů, Gregar, Kunstmüller. HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Pivrnec) – Višňák, Faltys, Pražák, Suk, Junek, Kynčl, Vácha – Martinec, Semorád, Jedlička, Janoušek, Tatar, Krsek, Fedulov, M. Poul.

Trutnovští Draci doma na startu přípravy podlehli Žďáru 2:3 a k odvetě odjížděli s pozměněnou sestavou. Jen dva dny po skončení BAK Cupu hosté na začátku utkání překonávali sami sebe. Ve 4. minutě je poslal do vedení Krsek, po chvíli zvyšoval na 0:2 Vácha. Když se ve 34. minutě prosadil i Janoušek, byli hosté blízko vítězství.

S ubývajícím časem ale týmu ubývaly síly a toho soupeř dokázal využít. Kontaktní branku stihl ještě v prostřední části, závěrečná perioda (hlavně poslední pětiminutovka) už byla ve znamení drtivého obratu.

Ohlasy trenérů na zápas:

Radek Haman, trenér Žďáru nad Sázavou: „Dvě třetiny jsme nebyli vůbec v zápase, podcenili jsme to. Potěšující je poslední třetina, že se to otočilo a využili jsme tři přesilovky. Mrzí mě ale dvě třetiny, jak jsme k tomu přistoupili a to celý mančaft, i my trenéři.“

Ondřej Poul, asistent trenéra Trutnova: „Dnes jsme sehráli zápas, kde celé mužstvo dodržovalo jednoduchou taktiku. Bohužel nám v závěru už došly síly, protože jsme byli nuceni odjet v okleštěné sestavě a byl to náš čtvrtý zápas v pěti dnech. To se na nás prostě podepsalo. Kluky jsme ale pochválili, protože plnili vše do posledního puntíku.“

Přehled všech dosud odehraných utkání východočeských mužstev:

Pondělí 12. 8.: Vrchlabí – Sakhalin 4:8. Úterý 13. 8.: Nová Paka – Sakhalin 3:6. Středa 14. 8.: Nová Paka – Vrchlabí 4:3pp. Úterý 20. 8.: Jablonec – Vrchlabí 1:4, Trutnov – Hronov 6:3, Kolín – Nová Paka 5:7. Čtvrtek 22. 8.: Šumperk – Vrchlabí 7:1, Trutnov – Žďár nad Sázavou 2:3, Dvůr Králové – Jablonec 9:7. Pátek 23. 8.: Nová Paka – Chrudim 1:2. Pondělí 26. 8.: Trutnov – Nová Paka 4:3sn. Úterý 27. 8.: Nová Paka – Dvůr Králové 3:2pp. Čtvrtek 29. 8.: Dvůr Králové – Chrudim 6:2, Vrchlabí – Šumperk 2:4. Pátek 30. 8.: Trutnov – Hronov 5:3. Sobota 31. 8.: Trutnov – Nový Jičín 3:2pp. Neděle 1. 9.: Trutnov – Děčín 3:5. Pondělí 2. 9.: Chrudim – Nová Paka 2:3. Úterý 3. 9.: Vrchlabí – Dvůr Králové 2:1pp, Žďár nad Sázavou – Trutnov 5:3.