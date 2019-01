Vrchlabí, Dvůr Králové – Letošní ročník krajské hokejové ligy v Královéhradeckém kraji bude nejkvalitnější za poslední roky.

Ilustrační foto - hokej | Foto: Petr Kraus

Vytvořila se silná soutěž, jejímž hlavním lákadlem bude start Vrchlabí. Pod Krkonošemi se po jarním smutném konci v první lize a prodeji licence do Písku dlouho nevědělo, jestli oddíl přihlásí mužstvo do krajské ligy. Nakonec se tak stalo. Ba co víc. Vrchlabí je jedním z adeptů na vítězství.

„Při kvalitě našeho kádru je umístění v první šestici povinností. Tým můžeme ještě doplnit,“ varuje protivníky vrchlabský kouč Pavel Biegl, jenž se bude opírat o matadora Martina Filipa.

I ostatní rivalové mluví o Vrchlabí s respektem. „Počítám s nimi. Rozhodně jsou jedním za favoritů,“ uznale pokyvuje hlavou Josef Bahník, lodivod Hronova – obhájce prvenství. Velkou neznámou jsou po Vrchlabí zbylí dva nováčci: Semechnice a Jičín. Největší starosti měli v létě ve Dvoře Králové, kde dokonce koketovali s myšlenkou, že se do ligy nepřihlásí. „Máme připravený krizový scénář. Máme ekonomické problémy. Přihlásili jsme se pro to, aby u nás hokej neskončil,“ přiznal barvu dvorský kouč Martin Lelka.

Právě Dvůr a Nový Bydžov by měly patřit za otloukánky. V základní části se utká dvanáct týmů dvoukolově každý s každým. Poté se tabulka dle výkonnosti rozdělí do dvou skupin, kde se bude hrát znovu dvoukolově. Vítěz po druhé části má právo účasti v kvalifikaci o II. ligu.

Informace o účastnících z trutnovského okresu:

HC DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM



Cíl pro sezonu?



Martin Lelka, trenér: „Je to pro nás přelomová sezona. V jejím úvodu si musíme přiznat, že má krizový scénář. Řešíme ekonomickou stránku klubu a do nového ročníku jdeme hlavně z důvodu, aby u nás hokej neskončil a nadějní junioři měli kde hrát. Sportovní cíle si neklademe. Kdyby pánbůh dal, rádi bychom se prali o postupující šestku. Zda to ovšem bude reálné, ukážou úvodní kola. Jednáme o příchodu nového sponzora, který by nám v naší situaci hodně pomohl. Vážíme si pokračující spolupráce s HC Trutnov. Při ní se uvažovalo o sloučení obou klubů, pro letošek z toho sešlo. V týmu budeme využívat výpomoci hráčů z II. ligy, v případě možnosti i juniorů HC Krkonoše. Hodně pro nás znamenají naši příznivci, pro něž máme připravené zajímavé soutěže o ceny.“



Soupiska brankáři: Stanislav Karban, Pavel Škop. Obránci: Jakub Vitebský, Pavel Říčař, Petr Prokůpek, Pavel Dufek, Karel Laš, Martin Blaha, Lukáš Pavelka, David Mišinec, Michal Krejcar. Útočníci: Vít Všetečka, Martin Lelka, Tomáš Richtera, Petr Zmítko, Tomáš Kubelka, Lukáš Voděrek, Jiří Motl, Jan Kancnýř, Jiří Hradecký.



Realizační tým trenéři: Martin Lelka. Asistent: Pavel Marek. Vedoucí mužstva: Lukáš Hynek. Kustod: Pavel Vokatý.



Největší hvězdy:



Škop, Říčař, Zmítko

HC STADION VRCHLABÍ



Cíl pro sezonu?



Pavel Biegl, trenér: „Poté, co ve Vrchlabí skončil druholigový hokej, jsme vůbec nevěděli, jak to zde bude vypadat. Tvořili jsme zcela nový tým a čekali, co se z naší situace vyklube. Do prvního ledu jsem asi já nic netušil, o to příjemnější překvapení pro mě byly první tréninky a rozjetý chod v klubu. Přitom stále máme v plánu případné doplnění týmu. Při kvalitách kádru, jejž jsme dali dohromady, si myslím, že pro nás bude povinností umístění v první šestce. Případné vyšší cíle si budeme klást až po základní části, v níž se uvidí, jak na tom jsme. Plánujeme jít zápas od zápasu a spoléhat budeme rozhodně na bojovnost a kolektivní pojetí hry. “



Soupiska brankáři: Zdeněk Biegl (1987), Lukáš Effemberk (1991). Obránci: Michal Blažej (1989), Lubomír Bušek (1976), Petr Hlaváč (1974), Ivan Houda (1968), Pavel Zázvorka (1989). Útočníci: Martin Blažej (1990), Martin Filip (1971), Petr Hejna (1981), Jiří Jakubec (1973), Tomáš Jirků (1991), Lukáš Kovář (1984), Jaroslav Mádle (1990), Tomáš Marek (1990), Libor Mašek (1990), Daniel Pruska (1986), Marek Rychnovský (1973), Martin Svoboda (1989), Alan Šrámek (1988), Jan Žďára (1975).



Realizační tým trenéři: Mgr. Pavel Biegl. Vedoucí mužstva: Michal Křelina. Kustod, masér: Pavel Pešek.



Největší hvězdy:



Jakubec, Filip, Kovář