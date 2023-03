Finále play off Krajské ligy mužů Královéhradeckého a Pardubického kraje si zahrají dva nejvýše nasazené celky po nadstavbové části. Hokejisté Nového Bydžova v rozhodujícím pátém utkání rozhodli o výhře nad českotřebovskými Kohouty čtyřmi trefami během úvodní třetiny, hráči Litomyšle soka z Nového Města nad Metují doslova udolali vítězným gólem Stoklasy v čase 58:59!

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 5. zápasy

Nový Bydžov – Česká Třebová 5:2

Fakta – branky nahrávky: 2. Matějíček (Procházka, Petr), 9. Hlaváček (Procházka), 11. Procházka (Zmítko, Hlaváček), 11. Pilný (Němec), 45. Procházka (Matějíček) – 4. Augustin (Pavlovský, Sedlák), 33. Fúzik (Sedlák). Rozhodčí: Kubeš, Pecha – Řezníček, Šesták. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 477. Třetiny: 4:1, 0:1, 1:0. Konečný stav série: 3:2.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (Schovánek) – Matějíček, Brotánek, Muška, Bezděk, Zmítko, Heligr – M. Procházka, Hlaváček, V. Petr – Eis, Postolka, J. Chára – D. Jebavý, J. Pilný, M. Němec – Divíšek, Bureš, M. Černý. HC Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (11. Ament) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Z. Hradil, Daněk – Augustin, Semorád, Pavlovský – M. Hemský, M. Filip, Ostřanský – Plášek, Veverka, Fúzik – Vaňo, Stolín, Čada.

Vítěz nadstavbové fáze sezony do semifinále prošel hladce, když postupně ve třech zápasech smetl z cesty outsidera z Opočna i dobře hrající Trutnov. Česká Třebová naopak zažila hned dvě série vrcholící pátým zápasem a do něj dokázali Kohouti donutit i velkého favorita.

Možná to byl nakonec i rozdíl v počtu odehraných utkání, co rozhodlo o tom, že více sil si pro pátý duel schovali hráči Stadionu. Ti do nedělního souboje vlétli jako uragán a jen během první dvacetiminutovky nasázeli soupeři čtyři branky.

Hosté v prostřední části snížili trefou Fúzika, na menší brankový rozdíl se ale přiblížit nedokázali a postup favorita nakonec ve 45. minutě pečetil nejproduktivnější muž semifinálové části Michal Procházka.

Litomyšl – Nové Město nad Metují 2:1

Fakta – branky a nahrávky: 33. Bažant, 59. Stoklasa (Švec) – 6. Prouza (Hylena). Rozhodčí: Kratochvíl, Čížek – Landsmann, Kalina. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 621. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:0. Konečný stav série: 3:2.

HC Litomyšl: M. Horáček (M. Dostál) – Š. Švec, O. Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Edl, T. Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, Cink, Vomočil. TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (Z. Biegl) – M. Franc, J. Vitebský, D. Dufek, Šrenk, Borovec, Pohl, V. Dostál – Reichmann, Koudelka, Bucek, Hylena, T. Hynek, T. Veselý, O. Šťastný, Vaňát, L. Prouza.

Úlohu papírového favorita potvrdili také hráči Litomyšle, proti vyzyvateli z Nového Města nad Metují ale měli o poznání více práce. Oba celky hrály před krásnou návštěvou pozorně a podobně jako ve většině vzájemných zápasů šel do vedení 1:0 Spartak.

Na gól Prouzy z šesté minuty odpověděli domácí až ve 33. minutě Bažantem a vyrovnaný duel už už směřoval k prodloužení. V čase 58:59 ale udeřil Stoklasa a v hodině dvanácté zajistil svému týmu vítězství. Hosté už po kruté ráně na odpověď čas nedostali.

A tak to má být. O obou finalistech play off na východě Čech rozhodne pátý zápas

Program finálové série (na 3 vítězné zápasy): 1. zápas: Nový Bydžov – Litomyšl (středa 8. března, 18.00). 2. zápas: Litomyšl – Nový Bydžov (pátek 10. března, 18.30). 3. zápas: Nový Bydžov – Litomyšl (neděle 12. března, 17.00). Případný 4. zápas: Litomyšl – Nový Bydžov (středa 15. března, 18.30). Případný 5. zápas: Nový Bydžov – Litomyšl (neděle 19. března, 17.00).

Program série o 3. místo (na 2 zápasy) 1. zápas: Česká Třebová – Nové Město nad Metují (neděle 12. března, 17.00). 2. zápas: Nové Město nad Metují – Česká Třebová (neděle 19. března, 17.00).

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, 5. kolo

TJ Orli Lanškroun – HC Hlinsko 2:4 (0:0, 2:0, 0:4). Branky a nahrávky: 29. Šlezingr (Šembera, Vogel), 36. Dvořák (Pirkl, Švub) – 50. Kubal (Machač), 51. Karásek (Kubal, Kišš), 53. Kišš (Kubal), 58. Nepokoj (Štěpánek). Rozhodčí: Škorpil – Najman, Matějka. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 74.

Aktuální pořadí: 1. Hlinsko (3 zápasy/9 bodů), 2. Lanškroun (3 zápasy, 3 body), 3. Polička (2 zápasy, 0 bodů). Další program: 6. kolo, neděle 12. března, 17.30: Hlinsko – Polička.