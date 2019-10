Fakta – branky a asistence: 3. Běhula (Procházka, Šimeček), 16. Kanický (Řepík, Eliáš), 31. Šimeček (Procházka), 45. Šimeček (Procházka) – 24. Fořt (Tondr, Mocek), 27. Dušek (Hoskovec, Valašek), 31. Brokeš (Mocek), 39. Ježek (Luštinec, Brokeš), 39. Dušek, 55. Karlík (Půhoný, Hoskovec). Rozhodčí: Hlinka – Goltsch, Sýkora. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 90. Třetiny: 2:0, 1:5, 1:1.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – Mocek, M. Tondr, Karlík, Matějíček, Petira, Franc – Brokeš, Hrazdira, Fořt – Valášek, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Sedláček, Šedivý.

Dvoráci na severu Čech potvrdili, že se jim ve druhé lize na tohoto soupeře daří. Z předchozích šesti duelů dokázali pět vyhrát a pomyslný šestý korálek přidali ve svém sedmém utkání právě probíhající sezony.

Vstup do utkání se přitom mnohem lépe povedl jejich soupeři, který vyhrál úvodní dvacetiminutovku 2:0. Druhá třetina už ale patřila jednoznačně Rodosu, který pěti góly zmrazil soka, pro něhož už byl návrat do zápasu nad síly.

Hosté si připsali první venkovní vítězství a ideálně se naladili na sobotní derby, které je od 18 hodin čeká na ledě Trutnova.

Jiří Malinský, trenér HC Rodos: „Jsem rád, že z Bíliny můžeme odjíždět spokojeni. Od druhé třetiny se nám dařilo hrát náš hokej, předvádět hru, jakou bychom v sezoně chtěli hrát. Mělo to šťávu, byla tam spousta střel a z toho pramenily šance a góly. V první třetině nás ale soupeř přehrával. Možná se na vstupu do utkání podepsala dlouhá cesta. Navíc v Bílině je užší kluziště, domácí na nás nastoupili a z naší strany to nebylo ono. Od té druhé třetiny to už ale byl od kluků zcela zodpovědný výkon, jemuž nechyběla obětavost, což se podepsalo na výsledku.“

Historická bilance Dvora Králové nad Labem s Bílinou

Sezona 2017/2018

27. 09. 2017 Bílina – HC Rodos 6:10

08. 11. 2017 HC Rodos – Bílina 10:3

20. 12. 2017 Bílina – HC Rodos 3:6

07. 02. 2018 HC Rodos – Bílina 7:1

Sezona 2018/2019

08. 12. 2018 HC Rodos – Bílina 6:2

02. 02. 2019 Bílina – HC Rodos 7:3

Sezona 2019/2020