Na startu sezony jsme připravili speciální hokejovou přílohu. Má 24 stran, vychází ve všech Denících Královéhradeckého kraje. Nabídne rozhovory s velkými hvězdami, které po skončení kariéry v extralize budou zvedat diváky ze sedadel ve druhé lize: posilou Vrchlabí Petrem Sýkorou a novou akvizicí Dvora Králové Petrem Čáslavou. Dozvíte se o působení olympijské medailistky Karolíny Erbanové u hokeje, přineseme rozhovory s trenéry Václavem Baďoučkem, Petrem Váchou a Jiřím Malinským, kompletní přehled zápasů, soupisky a další zajímavosti.

POHÁR KRKONOŠSKÉHO DENÍKU

Po premiéře v uplynulém ročníku bude díky startu tří mužstev z jednoho okresu pokračovat i v nové sezoně Pohár Krkonošského deníku. V něm se počítají výsledky vzájemných zápasů v dlouhodobé části. Mezi Trutnovem, Vrchlabím a Dvorem Králové se v loňské základní části odehrálo dvanáct utkání, které měly vynikající sledovanost. Celkem je navštívilo 14591 diváků, v průměru 1216 lidí na jeden zápas! Rekordem bylo 2025 diváků na derby Trutnov – Vrchlabí.

Pohár Krkonošského deníku byl dramatický až do konce. V tabulce se týmy seřadily s pouhým jednobodovým rozestupem. Vyhrál Trutnov o jediný bod před Dvorem Králové. Paradoxně třetí skončil ten, který vyhrál dlouhodobou část II. ligy a jako jediný z nich postoupil do play-off (Vrchlabí). V sezoně ale třikrát prohrál s Trutnovem. Kdo vyhraje skleněnou trofej od trutnovské firmy Willcap v nové sezoně?