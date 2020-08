Poté, co v minulém týdnu zahájili zápasovou přípravu na Chance ligu vrchlabští hokejisté, rozjíždí se herní praxe i druholigistům z Trutnova a Dvora Králové nad Labem.

Všechny tři podkrkonošské kluby tak mají měsíc na vyladění formy, aby se v co nejlepším světle mohli vrhnout do mistrovských bojů svých ligových soutěží.

HC Stadion do přátelských duelů vlétl s velkou chutí a po vítězství 3:0 na ledě Benátek nad Jizerou, si minulý čtvrtek připsal i skalp druhého nováčka ze Šumperka (7:2). S oběma soupeři se svěřenci trenérského dua Baďouček – Malinský střetávají tento týden a další utkání budou brzy následovat.

Příprava na ledě ale začala již také podkrkonošské dvojici, která na rozdíl od rivala zůstala i po loňském ročníku ve druhé lize. Jak dvorský Rodos, tak Draci z Trutnova si v neděli poprvé osahali nový led ve vlastních arénách a nyní už nemají nač čekat. Trutnovští sérii pěti přípravných zápasů zahájili v úterý v hale Plamenů ze Žďáru nad Sázavou, Dvoráci k prvnímu utkání od konce minulé sezony vyjedou ve čtvrtek v Jablonci nad Nisou.

Už pro přípravné duely platí nová opatření spojená s aktuální situací ohledně druhé vlny COVID-19. Do uzavřených prostor například návštěvníci mohou vstupovat pouze s rouškou, což platí i pro hokejové fanoušky. Ti navíc v ochozech stadionů musejí dodržovat nařízené rozestupy.

Úterní výsledky

Vrchlabí - Benátky nad Jizerou 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Vrchlabští hokejisté zvládli i odvetu přípravného dvojzápasu se stálým účastníkem I. ligy. Benátky na domácím ledě porazili 4:0, když se vychytanou nulou blýskl jednadvacetiletý gólman Oliver Štěpánek.

Horaly poslal do vedení po deseti minutách dělovkou od modré obránce Linhart, na další změnu skóre však DD Elektromont aréna čekala až do startu třetí dvacetiminutovky. To se po chybě brankáře Hrstky prosadil Kratochvíl, na jehož trefu navázali ještě Heřman s Machačem. Utkání sledovaly bezmála čtyři stovky diváků.

Fakta - branky a asistence: 10. Linhart (Heřman, Chrtek), 42. Kratochvíl (Matýs), 47. Heřman (Nouza), 55. Machač (Oliva). Rozhodčí: Veinfurter, Šmika – Všetečka, Řezníček. Vyloučení: 7:8. Bez využití. Diváci: 386. HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek (Soukup) – Linhart, Faltys, Oliva, Niko, Voženílek, Moník J., Blažej – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Kratochvíl, Matýs – Hozák, Urban, Mrňa – R. Šlaicher. HC Benátky nad Jizerou: Hrstka (Žajdlík) – Bohm, Kolmann, Kunst, Štibinger, Aubrecht, Kovář – Špaček, Jansa, Dlouhý – Jiruš, Čedrle, Pabiška – Cikhart, Strnad, Žemba – Šeliga, Šafařovský, Kotyza.

Žďár nad Sázavou - Trutnov 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

První přípravný duel na novou sezonu za sebou mají také trutnovští Draci. Těm se do cesta postavil soupeř ze Žďáru nad Sázavou a pro Plameny šlo už o třetí z celkového počtu deseti (!) naplánovaných "přáteláků". Že je tým z Vysočiny na ledě už déle, bylo poznat v úvodních dvou třetinách, po nichž na světelné tabuly svítil stav 3:0 pro domácí.

Hosté se vrátili do zápasu ve třetí periodě. Na 3:2 snížili zkušení borci Starý s Bláhou, závěrečné slovo ale patřilo přece jen soupeři.

Branky: 14. Jícha, 23. Kmošek, 35. Gregar, 59. Kovářů – 46. Starý, 58. Bláha.

Termíny zápasů letní hokejové přípravy

HC Stadion Vrchlabí

11. 08. Benátky n. J. – Vrchlabí 0:3

13. 08. Šumperk – Vrchlabí 2:7

18. 08. Vrchlabí – Benátky 4:0

20. 08. Vrchlabí – Šumperk (18.00)

25. 08. Ústí n. L. – Vrchlabí (18.00)

01. 09. Vrchlabí – Ústí n. L. (18.00)

03. 09.: Slavia Pr. – Vrchlabí (17.30)

HC BAK Trutnov

18. 08. Žďár n. S. – Trutnov 4:2

25. 08. Trutnov – Jablonec n. N. (18.00)

27. 08. Jablonec n. N. – Trutnov (18.00)

08. 09. Trutnov – Hronov (18.00)

10. 09. Hronov – Trutnov (18.00)

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

20. 08. Jablonec n. N. – Rodos (18.00)

25. 08. Rodos – Tábor (18.00)

01. 09. Rodos – Jablonec n. N. (18.00)

03. 09. Chrudim – Rodos (18.00)

10. 09. Rodos – Žďár n. S. (18.00)

Chance liga odstartuje v sobotu 12. září a Vrchlabí začne na ledě Havířova. II. liga se rozjede o týden později, kdy Dvůr Králové hostí Most a Řisuty ve Slaném Trutnov.