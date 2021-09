S prázdnou z východu Čech odcestovala karlovarská Energie. Mountfield ke tříbodovému zisku nasměrovali obránci. O dvě ze tří branek se totiž postarali zahraniční beci McCormack a Blain.

Poprvé od návratu na post hlavního trenéra se představil před svými fanoušky, kterých dorazilo tři tisíce, také Tomáš Martinec.

„Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně a hrát s pukem. To se nám dařilo, dostávali jsme ho za obranu a uhrávali osobní souboje na zadních mantinelech. Myslím, že zaslouženě jsme šli do vedení 2:0. Hodně mrzí inkasovaný gól na 2:1, to by se nám nemělo stávat. Ani za stavu 3:1 se Vary nevzdaly, snížily, ale potom bych chtěl kluky pochválit za to, že jsme si to i odbránili. Někdy to takhle je. Nechtěli jsme propadat a pouštět soupeře do brejků, což se nám podařilo a zvládli jsme to dobře. Co se týče atmosféry, byla skvělá. Fanoušci i my jsme si to strašně moc užili, je to nesrovnatelné oproti loňské sezoně,“ uvedl Ladislav Čihák, asistent trenéra Hradce.

Hradec Králové - Karlovy Vary 3:2

Fakta - branky a nahrávky: 4. McCormack (Cingel, Smoleňák), 13. Orsava (McCormack, Oksanen), 39. Blain (Lev, Orsava) – 21. Vondráček (Černoch, T. Havlín), 50. Parkkonen (Plutnar, Flek). Rozhodčí: Kubičík, Mrkva – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3023. Třetiny: 2:0, 1:1, 0:1.

Mountfield Hradec Králové: Š. Lukeš – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank – Jergl, Cingel, Smoleňák – Orsava, Lev, Perret – Oksanen, Lalancette, R. Pilař – Kelly Klíma, Koukal, Kevin Klíma.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, M. Rohan – Flek, Hladonik, T. Rachůnek – O. Beránek, Kulich, Průžek – Kohout, Černoch, Osmík – Vondráček, Miškář, Redlich.