Hokejisté Vrchlabí ještě v polovině utkání na ledě Tábora vedli, nakonec si ale z haly lídra tabulky odvezli porážku. Se sklopenými hlavami přitom horalé opouštěli prostor mezi mantinely naposledy 25. listopadu. Tehdy před vlastním publikem rozdílem jediné branky, která navíc padla v 60. minutě, podlehli pražské Kobře.

Hokejisté Tábora vyhráli proti vrchlabskému Stadionu oba vzájemné duely této sezony. Na východě Čech uspěli výsledkem 2:1, v odvetě dokonce 5:1. | Foto: Anton Martinec

Sobotní podvečer pro východočeské účastníky druholigové skupiny Západ nebyl z nejšťastnějších v aktuálním ročníku. Jak vrchlabský Stadion, tak i Wikov Hronov si z venkovních arén přivezli domů porážky.

Horalé se představili na ledě nového lídra tabulky Tábora a jejich příjezd na jih Čech přilákal na tamní stadion rekordní návštěvu sezony 2543 diváků. Celou polovinu utkání hosté snili o devátém vítězství v řadě, když zásluhou trefy kapitána Urbana vedli od 18. minuty 1:0. Až ve 31. minutě favorit vyrovnal, záhy stav otočil a v závěrečné třetině svou výhru ještě pojistil třemi dalšími góly.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

A hráči Hronova? Ti si v hale Chebu věřili na bodový zisk, doplatili však na častou hru v oslabení. Právě při početní výhodě domácí vsítili své úvodní dvě branky a ve zbytku duelu už vedení jen kontrolovali. Zlepšený výkon Wikovu ve třetí dvacetiminutovce stačil pouze na dva čestné zásahy z holí Popitiče a Hájka.

Už v příštím kole, které bude navíc předposledním dějstvím základní části soutěže, se proti sobě Hronov a Vrchlabí postaví ve východočeském derby. Hrát se bude ve středu od 18 hodin ve Wikov aréně a sluší se připomenout, že úvodní měření sil vyhrál na začátku listopadu loňského roku Stadion 4:2.

II. liga Západ – 28. kolo

Tábor – Vrchlabí 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Fakta – branky a nahrávky: 31. Zeman (Krliš, Milfait), 34. Prášek (Plášil, Hubata), 43. Huna (Zadražil, Dančišin), 43. Krliš (Plášil, Huna), 59. Krliš (Huna, Milfait) – 18. Urban (Chrtek, Šlaicher). Rozhodčí: Jílek – Sýkora, Tuháček. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 2543.

HC Tábor: Žajdlík (Gába) – Plášil, Hubata, Suchánek, Hajič, Černý, Gajdolín, Ondřej – Zeman, Milfait, Zeman – Seidl, Matušík, Severa – Huna, Zadražil, Dančišin – Prášek, Zíb, Zayml. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – Abraham, Boukal, Bendík, T. Perička, M. Kozák, J. Kynčl, V. Kaštánek, Srnský – Šlaicher, Kastner, Chrtek – D. Chalupa, P. Urban, Krsek – Tatar, T. Bláha, Moník – A. Cerman, A. Jirků.

Ohlas na utkání v podobě pozápasových slov domácího trenéra Jakuba Grofa: „Jsme samozřejmě moc rádi za vítězství. První třetina od nás nebyla zrovna ideální, i vzhledem k tomu, že některé věci měníme a bude to přece jen chvilku trvat. V tomto směru jsme trpěliví. Po první třetině jsme si předali nějaké informace a od té druhé krásně vidět, jak kluci ten projev změnili a byli úspěšní. Je to vždycky právě o hráčích. Oni jsou na ledě, oni plní pokyny, a právě oni si to vybojovali. Máme tady tým, který velmi dobře pracuje, což se ukázalo i v dnešním zápase, a proto jsme získali tři body.“





Cheb – Hronov 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Fakta – branky a nahrávky: 18. Šik (Čejka, Kořán), 26. V. Stejskal (M. Švec, Rozhon), 27. Tóth (M. Skuhravý), 47. M. Švec (Kořán) – 46. Popitič (Plíšek), 54. M. Hájek I (Plíšek, Popitič). Rozhodčí: Pastier – Baxa, Jurak. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:0. Diváci: 439.

HC Stadion Cheb: K. Kolář (Kašpar) – Šik, V. Stejskal, Karpov, Vogel, Innanmaa, Kořán, Jonák – V. Kvasnička, Krutina, Rozhon – Kisliuk, V. Skuhravý, Tóth – Čejka, M. Švec, Klíma – Prošek, Vašíček, Davídek – M. Skuhravý. HC Wikov Hronov: Pittr (Malychin) – Ondruš, Táborský, Babrusev, Cestr, Rubáček, M. Veselý, D. Voňka – D. Straka, Lederer, T. Hynek – T. Veselý, M. Hájek I, Popitič – Řezáč, Plíšek, Vrtek – Trandin, Maršík.

Další výsledky 28. kola: Příbram – Ústí nad Labem 3:4, Písek – Děčín 2:1, Chomutov – Benátky nad Jizerou 3:4 po prodloužení, Řisuty – Letňany 0:7, Kobra Praha – Kralupy nad Vltavou 5:2. Mostečtí Lvi měly volný los.

Aktuální tabulka

1. HC Tábor 26 21 2 1 2 122:45 68

2. Piráti Chomutov 26 20 2 2 2 134:57 66

3. HC Příbram 26 18 3 1 4 123:78 61

4. HC Letci Letňany 26 16 2 1 7 106:63 53

5. HC Děčín 27 15 2 1 9 112:92 50

6. HC Stadion Vrchlabí 26 15 1 1 9 99:69 48

7. Mostečtí Lvi 26 13 0 3 10 99:96 42

8. HC Benátky nad Jizerou 26 8 3 3 12 83:84 33

9. HC Kobra Praha 26 9 1 1 15 93:119 30

10. HC Stadion Cheb 26 7 3 1 15 77:116 28

11. Slovan Ústí nad Labem 26 7 2 2 15 88:108 27

12. HK Kralupy nad Vltavou 26 6 2 3 15 76:95 25

13. IHC Králové Písek 27 5 3 2 17 70:108 23

14. HC Wikov Hronov 26 5 2 1 18 84:143 20

15. HC Řisuty 26 3 0 5 18 63:156 14

Program 29. kola – středa 17.30: Písek – Příbram, Kralupy nad Vltavou – Letňany, Mostečtí Lvi – Cheb, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou, Řisuty – Kobra Praha. 18.00: Hronov – Vrchlabí, Tábor – Chomutov. Volný los bude mít Děčín.