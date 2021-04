S tou zprávou přišel jako první deník Sport ve středu 31. března.

V západočeském klubu po třech sezonách skončil kouč Ladislav Čihák i se svým asistentem Jiřím Hanzlíkem. Dle zdrojů sportovního deníku v té době zůstávala ve hře o trenérský post poslední dvě jména. Miloš Říha mladší, syn trenérské legendy, a s ním právě vrchlabský lodivod.

V té době se však ještě v bráně Krkonoš nepočítalo s tím, že by měl klub o svého úspěšného kouče přijít. A zdálo se, že s tím nepočítá ani sám Baďouček.

„Na další sezonu jsem připraven. Ve středu máme sezení s vedením klubu, ve čtvrtek pak oficiální zakončení sezony. Určitě se toto téma bude probírat,“ hlásil sám trenér ještě 29. března v rozhovoru pro Krkonošský deník.

„Už to tak vypadá, pro nás trochu trabl,“ komentoval v té době nepotvrzené spekulace deníku Sport manažer vrchlabského hokeje Jiří Jakubec.

Nový trenérský štáb extraligové Plzně. Zleva Baďouček, Říha, Vlasák a Pejchar.Zdroj: HC Škoda Plzeň

Nyní je ale vše dané a dle oficiální zprávy extraligového klubu obdržel Václav Baďouček nabídku od HC Škoda Plzeň už při cestě z posledního zápasu sezony, který horalé odehráli v neděli 28. března ve Vsetíně.

Nabídka, jaká se neodmítá

„Nabídku od Tomáše Vlasáka jsem dostal bezprostředně po skončení naší sezony s Vrchlabím, takže ještě na cestě domů ze Vsetína. Sice pro mě byla překvapením, ale rozhodl jsem se velice rychle. Jsem Plzeňák, proto mě obrovsky oslovila a byl jsem jí nesmírně potěšen. Během pondělního dopoledne jsme si zatelefonovali ohledně složení celého realizačního týmu a dohoda byla velice rychlá,“ řekl pro plzeňský web Václav Baďouček.

Pro rodilého Západočecha tak přišla nabídka, jaká se neodmítá. Vrchlabský klub trenérovi za odvedenou práci poděkoval, pro nový ročník však bude muset hledat náhradu. Na oficiálním klubovém webu situaci podrobně okomentoval sportovní manažer Jiří Jakubec.

Trenérské štace Václava Baďoučka



2000/2002 HC Příbram (II. liga)

2003/2004 IHC Písek (I. liga)

2004/2008 HC Energie Karlovy Vary (extraliga)

2008/2009 HC Znojemští Orli (extraliga)

2009/2010 HC Kometa Brno (extraliga)

2010/2012 HC Energie Karlovy Vary (extraliga)

2012/2015 HC Most (I. liga)

2015/2016 HC Dynamo Pardubice (extraliga)

2016/2018 HC Karlovy Vary (mládež)

2018/2021 HC Stadion Vrchlabí (II. liga a Chance liga)

2021-???? HC Škoda Plzeň (extraliga)

„S Václavem jsme již byli dohodnuti i na příští sezoně. Jakmile skončila naše pouť letošním play off, ozvala se Václavovi Plzeň a v tu chvíli nebylo co řešit. Je to pro něho obrovská příležitost trénovat extraligu a ještě ke všemu doma. S Václavem to byly tři nádherné hokejové sezony, ve kterých jsme si užili daleko více radostných okamžiků než těch smutných. Václav zde odvedl velký kus profesionální práce a navíc svoji trenérskou filozofií výborně zapadnul do schématu našeho klubu. Já osobně si velmi cením i Václavových lidských vlastností a tak odchází nejenom výborný trenér, ale dovolím si říci i můj kamarád. Tímto mu za vedení a za celý náš klub velice děkuji a moc mu přeji, aby se mu doma v Plzni dařilo a aby i v extralize zaznamenal nějaký výrazný trenérský úspěch.“

Na trenérském postu HC Stadion je tak nyní „volná židle“. Tým v roli nováčka Chance ligy Baďouček vedl společně s Jiřím Malinským.

„Pro náš tým to znamená, že před novou sezonou hledáme a skládáme nový realizační tým a především jeho základní stavební kámen. V tuto chvíli nějaké varianty máme na stole, ale nechceme nic uspěchat. Je pro nás důležité, aby nový trenér svojí filozofií zapadnul do konceptu našeho klubu a abychom byli přesvědčeni, že dokáže skloubit veškeré cíle, které budou i pro příští sezonu stejné. Postupně do týmu zabudovávat vrchlabské hráče, dobře pracovat a dávat prostor pardubickým talentům a především dovést tým do play off. Jsme si dobře vědomi, že v příští sezoně nás čeká velice těžký úkol a proto je pro nás výběr trenéra v tuto chvíli absolutní prioritou. Nicméně výzev se nebojíme a věříme, že naše volba bude správná a že se nám naše očekávání a naše cíle podaří naplnit,“ dodal k tématu Jiří Jakubec.