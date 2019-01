Východní Čechy - Do druhé poloviny vstupuje nadstavbová část první hokejové ligy. Vdomácím prostředí se představí dvojice východočeských zástupců (Vrchlabí, Chrudim), hokejisty Hradce Králové čeká utkání vMostě. Vdruhé hokejové lize přivítá trutnovský nováček Klášterec nadOhří.

I. liga

ST 18.00: HC Vrchlabí (2. místo, 86 bodů) – Horácká Slavia Třebíč (15. místo, 40 bodů). Druhý souboj po sobě proti soupeři, kterého by při pohledu na tabulku měli horalé jasně přejet, dnes bude k vidění v Elektromont aréně. Jenže, jak se ve Vrchlabí přesvědčili v pondělí, kdy si bod z Krkonoš odvezla poslední Poruba, ani duel s druhým nejhorším celkem soutěže nemusí být jednoduchou záležitostí. „Je vidět, že hráče, hlavně útočníky, nemáme na takové úrovni, abychom se dokázali prosadit proti mužstvu, které dobře brání,“ pronesl trenér Vrchlabí Vladimír Jeřábek. Ve prospěch jeho týmu proti Třebíči ovšem hovoří zápasová bilance. Pět utkání = pět vítězství. Na druhou stranu se ale musí dodat, že všechny tři letošní souboje horalé vyhráli těsně (4:3, 5:3, 4:3) a vždy přitom vítěznou branku vstřelili až v závěrečné pětiminutovce.

ST 18.00: HC Chrudim (5. místo, 66 bodů) – HC Olomouc (9. místo, 52 body). Odvetnou polovinu nadstavbové části sudá – lichá zahájí chrudimský nováček proti soupeři, se kterým má zatím velmi nepříznivou bilanci. Doma sice celek Olomouce Chrudimští porazili po dramatickém boji 3:2, ale na Hané prohráli 1:5 a dokonce 0:5. „Soupeři máme co oplácet,“ uznává asistent trenéra HC Chrudim Jiří Zavoral, ale hned optimisticky dodává: „V podobné situaci jsme byli před minulým utkáním s Třebíčí, která nás také dvakrát porazila. Podařilo se nám však hráče správně nabudit, a ti pak soupeře bojujícího o účast v play off celkem bez problémů přehráli. Dařily se nám zejména přesilové hry, při nichž jsme čtyřikrát skórovali. Věřím, že budeme podobně úspěšní i tentokrát.“ Případná tříbodová výhra by Chrudimi opět upevnila výbornou pátou příčku tabulky.

ST 17.30: SK HC Baník Most (11. místo, 45 bodů) – HC VCES Hradec Králové (6. místo, 58 bodů). Most? To je v letošní sezoně pro Hradec příjemný protivník. Východočeši zvítězili ve všech třech vzájemných zápasech s úctyhodným skóre 18:5! Přesto si hradecký kouč nemyslí, že by hra Severočechů jeho týmu obzvlášť seděla. „Je to bojovné, agresivní mužstvo. Ani bych neřekl, že nám nějak sedí jeho styl. Musíme se nachystat na těžký zápas. Mostu jde o všechno.“ Nelibův celek se pohybuje na samé hraně postupu do předkola play off a případná domácí ztráta by s plány na postup notně zamávala.

Hradci se momentálně venku daří. Zvítězil v Brně a v pondělí i v Berouně. K výhře 5:1 pomohl výrazně kapitán Roubík (2+1), jenž se po jednozápasové odmlce vrátil do sestavy. „Exceloval, hrál prostě výborně. S ním je naše první lajna jako řemen. Pokaždé se obdivuhodně prosadí,“ pěl ódy na spolupráci Roubíka s Fořtem a Kadlecem hradecký trenér. Toho potěšil i fakt, že se v sezoně poprvé ze hry trefil matador Martin Filip. „Hraje teď výborně a v Berouně dal nádhernou branku.“

II. liga

ST 18.00: HC Trutnov (14. místo, 33 body) – HC Kláštěrec nad Ohří (12. místo, 37 bodů). Jestliže bude zachována tradice letošních výkonů trutnovských hokejistů, měl by se dnes na domácím ledě nováček radovat z vítězství. Před vlastními diváky totiž hraje Plodkova družina o padesát procent lépe než na hřištích soupeřů. I když zrovna z Klášterce si tři body Trutnovští přivezli za vítězství 3:2.