V permanenci jsou především sportovní manažeři, kteří ke své spokojenosti lepí hráčské kádry. Nejinak je tomu v HC Stadion Vrchlabí.

Nováček Chance ligy svou sestavu protočí takřka z padesáti procent a jednou z úvodních posil je zkušený útočník Tomáš Nouza, jenž největší část své bohaté kariéry strávil v Mladé Boleslavi, kde si zahrál také extraligu. Nyní jej čeká štace v bráně Krkonoš.

Tomáši, stáváte se první posilou prvoligového nováčka. Asi můžeme na úvod připomenout, že vrchlabský dres neobléknete poprvé, že?

Je to přesně tak, jak říkáte. Jestli se dobře pamatuji, tak jsem tu působil někde v sezoně 2008/2009. Hrál jsem tehdy za Mladou Boleslav a vracel jsem se na led po zranění. Vrchlabí už v té době hrálo první ligu. Já měl dobré vztahy s tehdejším sportovním manažerem Alešem Kmoníčkem a domluvili jsme se na nějakých deseti odehraných zápasech.

Máte pravdu, v bráně Krkonoš jste působil před jedenácti lety. Jak vzpomínáte na zdejší krátkou zkušenost?

Samozřejmě vzpomínám rád. První, co se mi vybaví, jsou výborní fanoušci a perfektní kulisa při domácích zápasech. Byl jsem se teď projít po městě a musím říct, že jsem cítil jisté déja vu. Moc se toho tady asi nezměnilo (usmívá se). Pamatuji, že se nám tenkrát výsledkově dařilo a už teď se těším na novou výzvu.

Asi souhlasíte, že hokejoví příznivci si vaše jméno nejvíce spojují s extraligovou Mladou Boleslaví. Prožil jste právě zde nejúspěšnější roky své sportovní kariéry?

S Bolkou jsem se dočkal hned dvou postupů o soutěž výš, což je pro hráče vždycky to nejvíc, co může v hokeji zažít. Týmově to tak pro mě bylo určitě nejúspěšnější období a na těch deset let mám opravdu krásné vzpomínky.

Za nemalou zmínku ale jistě stojí i tři roky v prvoligových Českých Budějovicích, kde jste taktéž zanechal hlubokou stopu.

Samozřejmě. Mladá Boleslav se za těch deset let stala mým druhým domovem, ale co si budeme povídat, já jsem Jihočech. Motor jsem měl vlastně za rohem, na tréninky i zápasy jsem si mohl jezdit z Písku. I tam jsme si se spoluhráči užili krásné roky. Vůbec ta první sezona byla nejúspěšnější. I odsud mám řadu zážitků, zažili jsme úspěchy a pro mě to byla další povedená štace.

Budějovický Motor se po letech konečně vrací do extraligy. Jak moc vám tento klub přirostl k srdci? Přece jen přízeň diváků je zde od sestupu z nejvyšší domácí soutěže obrovská.

Já Českým Budějovicím fandil odmala, takže celý život. Vždycky se tu hrála extraliga, měl jsem zde spoustu kamarádů a známých. Jsem moc rád, že se Motor vrací do nejvyšší soutěže. Jen mě i za kluky mrzí, že si to nemohli uhrát na ledě a zažít ty postupové oslavy s fanoušky. První lize loni dominovali, postup si zasloužili, jen ten pocit vítězství asi teď chybí.

TOMÁŠ NOUZA (37)

První posilou vrchlabského Stadionu je sedmatřicetiletý útočník Tomáš Nouza (na snímku), jenž hokejově vyrůstal v rodném Písku. Přes chvilkové zastávky ve Strakonicích, Benátkách nad Jizerou, Jihlavě a Znojmě se dostal do Mladé Boleslavi, kde strávil deset sezon. Zahrál si zde i nejvyšší domácí soutěž. Následně prožil tři krásné roky v dresu Českých Budějovic a poslední tři sezony působil v prvoligovém Prostějově. Posledních 8 let byl coby zkušený hráč ve svých týmech pokaždé asistentem kapitána.

Poslední tři ročníky jste už působil v Prostějově. Jak hodnotíte toto období, v němž jste odehrál 171 zápasů a nasbíral úctyhodných 164 kanadských bodů?

Co se týče Prostějova, převládají u mě rozpolcené pocity. Úvodní dva roky byly povedené. Hlavně jsem se tam potkal s kamarádem Tomášem Divíškem a společně jsme si to užili. Konec už jak z hráčského, tak z výsledkového hlediska vydařený nebyl, má to sice tu kaňku, ale i tak to zpětně beru jako fajn zkušenost.

S Vrchlabím budete hrát Chance ligu, tedy soutěž, kterou za posledních šest let dobře znáte. Na jaký hokej se tedy Vrchlabí může těšit?

Tak rozhodně nás tu čekají zápasy zajímavé, některé zase méně atraktivní. Soutěž bude každopádně jiná než loni, hlavně proto, že se vrací Kladno a spolu s námi přibudou další dva nováčci. Já to hlavně beru jako novou výzvu. Doufám, že budeme hrát líbivý hokej se spoustou nastřílených branek. Cílem je rozhodně účast v play off.

Asi jste si vědom, že na východě Čech budete platit za jednoho z nejstarších hráčů v kabině. Jste si toho vědom a už víte, jakou roli v týmu pro vás trenéři budou mít?

(usmívá se) No jasně, jsem si toho vědom. S trenéry jsme si už tak trochu udělali jasno, jaká role mě v týmu čeká a proč sem přicházím.

Ač Vrchlabí devět let první ligu nehrálo, pořád jde o všeobecně známou hokejovou značku. Sledoval jste toto mužstvo v poslední době? A proč jste se rozhodl pro štaci právě v tomto klubu?

Troufám si říci, že o hokeji mám všeobecně velký přehled, takže i Vrchlabí jsem v poslední době dost sledoval. Že přicházím do klubu, to lze přičíst i mému velmi dobrému vztahu s trenérem Baďoučkem, jenž mě vedl už jako malého kluka v Písku.

Jste odchovancem píseckého hokeje. Plánujete se někdy do dresu aktuálně druholigového klubu vrátit?

Těžko říct, zatím takhle nepřemýšlím. Zakončit kariéru doma by bylo samozřejmě fajn, ale všechno se bude odvíjet od toho, jak na tom budu zdravotně. Nyní jsem připraven působit ve Vrchlabí. Mám to z Písku nějakých 250 kilometrů, takže děti s manželkou budou doma a já v Krkonoších.