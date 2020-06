Obranu Stadionu v sezoně 2020/2021 vyztuží odchovanec pardubického hokeje a mládežnický reprezentant (také šest duelů za A tým) Tomáš Linhart. Dnes šestatřicetiletý harcovník je mistrem republiky z roku 2005 v dresu Dynama. S ním se o dva roky později dočkal ještě druhého místa, což poté zopakoval v dresu Zlína a dvakrát i Třince.

„Tomáš se před nedávnem dohodl na smlouvě s pardubickým Dynamem. Jeho hlavní úloha by ovšem měla být ve vrchlabském týmu, kde bude jedním ze základních stavebních kamenů naší defenzívy. V případě potřeby však i Pardubice budou moci po svém hráči sáhnout,“ řekl k situaci sportovní manažer Stadionu Jiří Jakubec.

Tak zkušený obránce, jakým Tomáš Linhart bezesporu je, bude pro tým obrovskou posilou. Zvlášť proto, že vedle něho budou moci hokejově růst mladší hráči. Ať už ti stávající z Vrchlabí, nebo pardubičtí junioři, kteří budou v Krkonoších dostávat hodně prostoru na ledě.

„O tomto jménu jsme mluvili od začátku našich jednání, bylo pro nás zcela klíčové a máme z něho obrovskou radost. Pro náš tým jde o velkou pomoc ze strany Pardubic a důkaz, že spolupráce od začátku funguje velmi dobře,“ pronesl také Jakubec, jenž na klubovém webu již brzy prozradí jména dalších posil.

„Tomáš se v Pardubicích narodil, v mládí prošel naší organizací. Má obrovské zkušenosti díky více než osmi stům startů v Tipsport extralize. Věříme, že v našem společném projektu s partnerským klubem HC Stadion Vrchlabí pomůže vychovávat naše mladé hráče. Počítáme s ním sice primárně pro náš partnerský klub, nicméně jeho kvality a zkušenosti jsou takové, že jej můžeme využít i u nás v A týmu,“ reagoval na příchod Tomáše Linharta člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.

Poslední dvě sezony působil Linhart v Hradci Králové, před tím zase strávil úspěšné roky na Moravě. Čtyřikrát si zahrál extraligové play off s Třincem, před tím pětkrát se Zlínem. Největší část kariéry však prožil v Pardubicích.

„Pro naše mužstvo je to ideální typ hráče a především člověka. Jde o vítězný typ a přirozeného vůdce do kabiny. Po jeho boku vyrostl už nejeden talentovaný obránce a tuto roli by měl plnit i v našem týmu. Doufáme, že se u nás Tomášovi bude líbit i dařit,“ dodal na adresu třetí letní posily Jiří Jakubec.