Třetí sezonu ve vrchlabském klubu zahájí letos opora mezi tyčemi z Litní. Zatímco kádr nováčka Chance ligy v letní přestávce doznal spousty změn, jméno brankářské jedničky zůstalo stejné.

A není se čemu divit. Vždyť odchovanec litvínovského hokeje je od svého příchodu do brány Krkonoš pro tým velkou oporou. V předchozích dvou sezonách se navíc ukázal jako vzorný sběratel čistých kont a už v přípravě na nový ročník naznačil, že ve své zálibě hodlá pokračovat i ve vyšší soutěži. Prvoligového soka se mu podařilo vynulovat hned třikrát!

Jakube, Stadion už v přípravě na nový ročník naznačil, že v Chance lize nehodlá hrát druhé housle. Cítíte to stejně?

Ano. Odehráli jsme dobrá utkání. V některých byla znát únava, protože jsme hodně trénovali a hráli pak na tři lajny. Ale myslím, že s přípravou můžeme být spokojeni.

V létě jste stihli sehrát osm přípravných utkání, v nichž jste měřili síly se soupeři, kteří vás právě v první lize čekají. Šlo jen o přípravu. Přesto, které z těchto pěti mužstev na vás udělalo nejlepší dojem?

Určitě to byly Slavia s Litoměřicemi. Hrály tvrdý a nepříjemný hokej. Mají ve svých řadách zkušené hráče a bylo to znát.

Osm odehraných duelů, osm inkasovaných branek. Navrch tři shutouty pro vás, jeden pro kolegu Olivera Štěpánka. Co jako gólman říkáte na takovou bilanci?

Určitě to potěší a pomůže to po psychické stránce. Ukazuje to, že jsme v přípravě hráli dobře do obrany a já doufám, že v tom budeme pokračovat.

Vrchlabský kádr se po postupu z druhé ligy obměnil přibližně z poloviny. Stihli jste se v kabině a na ledě dostatečně poznat nebo byste byl radši, kdyby pauza mezi oběma sezonami byla ještě delší?

Myslím, že si tým sedl hned první týden na soustředění v Pardubicích. Měli jsme tam dostatek prostoru se pořádně poznat a určitě se všichni těšíme až začne mistrovská sezona.

Řisuty, Bílina, ale třeba i atraktivní derby se Dvorem Králové a Trutnovem jsou pro vás minulostí. Na které soupeře se vy osobně těšíte vůbec nejvíc? A proč?

Pro mě to jsou ty atraktivní týmy jako Kladno, Vsetín nebo Jihlava. Jsou to kluby, které mají bohatou historii a ve svých týmech zajímavé hráče. Zápasy s nimi budou určitě těžké, ale pro nás všechny zajímavé.

KOLIK SOUPEŘŮ VYNULUJE?



Osm čistých kont během sezony 2018/2019, poloviční počet v minulém ročníku. A v letní přípravě na Chance ligu znovu výčet shutoutů. Jakub Soukup pro nováčka první ligy nepochybně představuje stavební kámen mužstva a tým se o něj bude opírat i v nové soutěži. V šestadvaceti letech má pro výborné výkony ty nejlepší předpoklady, zvlášť když ve Vrchlabí nastupuje za kvalitní obranou. Ostatně o tom svědčí i pohled na malý počet inkasovaných branek v letní přípravě na sezonu.

V prosinci vás navíc čeká utkání pod širým nebem. Ve Špindlerově Mlýně se při Winter Classic postavíte Jágrovu Kladnu. Pro vás životní zážitek?

Osobně to zatím nevnímám. S ohledem na situaci kolem Covidu je těžké se upínat na něco, co je tolik vzdálené. Nevíme, co se kdy zavře, nebo co kdy bude povoleno. Doufám ale, že se akce uskuteční a vše se podaří, v tom případě by to byl určitě velký zážitek.

Vám letos v brankovišti budou krýt záda Oliver Štěpánek a Ondřej Holubec. Jak zatím probíhá spolupráce s těmito dvěma mladíky?

Myslím si, že všechno probíhá v naprosté pohodě. Stará se o nás trenér gólmanů pan Kamenický, po zápasech si rezebereme videa, kde vidíme, co bylo dobře nebo špatně.

Sezona ještě ani nezačala a už přišel velký problém. Jak moc ovlivní nucená týmová karanténa přípravu na sezonu? A máte představu, jak sám budete trénovat?

Tomuhle opatření podle mého názoru neunikne žádný tým. Doufám, že si to vybereme takhle na začátku a pak už budeme mít klid. Nesmíme si dovolit ztratit všechnu fyzickou kondici, kterou jsme nabírali, nebo vše, čemu jsme se věnovali v přípravném období. Takže když se budeme cítit dobře, určitě se budeme nějak fyzicky udržovat v místě karantény.

Dalo by se říct, že za postup do první ligy jste od klubu dostali neobvyklý dárek. Jak se cítíte ve zmodernizované kabině vyzdobené novými skříňkami?

Přiznám se, že my hráči jsme kabinu na vlastní oči ještě neviděli. Dělali nám ji o prvním zářijovém víkendu a pak přišlo zmiňované nařízení o nástupu do karantény. Takže se aspoň máme na co těšit.