Vrchlabský hokej se i v příštím soutěžním ročníku hodlá držet vize, při níž budou v druholigovém kádru rozdávat fanouškům radost především hokejisté se vztahem k podkrkonošskému klubu potažmo blízkému regionu. Výjimku netvoří ani králové brankoviště.

Jedničkou vrchlabského brankoviště by měl být v příštím ročníku druhé ligy ozkoušený Denis Vacek. | Foto: Anton Martinec

Do startu nového ročníku druhé hokejové ligy zbývá stále více dní, než uplynulo od konce minulého, přesto již vedení vrchlabského Stadionu sympaticky zásobuje příznivce klubu informacemi týkajícími se sezony 2023/2024. Znám již je los soutěže, znám je její nový formát a naposledy sportovní manažer Jiří Jakubec oznámil jména brankářů, kteří budou oblékat vrchlabský dres.

Loni byl spolehlivou jedničkou mužstva Denis Vacek, záda mu kryl nejčastěji Roman Krinwald. Zatímco prvně jmenovaný pod Krkonošemi zůstane i pro příští období, s Krinwaldem se již ve Vrchlabí nepočítá.

„Romanův odchod souvisí se změnami v našem brankovišti. Odchytal u nás parádní sezonu a patří mu velký dík za odvedenou práci. Myslím, že se s Romanem potkáme u některého z našich soupeřů a přeji mu, ať se mu v hokeji i životě daří,“ pronesl ke konci Krinwalda na východě Čech sportovní manažer Jiří Jakubec, přičemž naznačil, že by o kvalitního gólmana na poli druhé ligy měl být zájem.

Obrovská bitva se smutným koncem. Stadionu vystavily stopku nájezdy. Je konec

Zásadní informací, kterou jistě fanoušci Stadionu kvitují, je Vackovo pokračování u vrchlabského týmu. „I přes svůj poměrně nízký věk (21 let) Denis prokázal, že ve druhé lize může být velice výraznou osobností. Sám ještě pomýšlí na vyšší hokejové úrovně a chce se tam dostat i za pomoci dobrých výkonů v našem klubu. Vzhledem k jeho věku očekáváme, že se stále bude zlepšovat,“ řekl k týmové jedničce Jakubec.

Denis Vacek s kapitánem Patrikem UrbanemZdroj: Anton MartinecTaké další gólmani jsou z řad mladých talentovaných dravců, kteří se chtějí v budoucnu rvát o šanci v co nejkvalitnější soutěži. Prvním jménem je osmnáctiletý Jakub Červinka a také o něm prohodil pár slov sportovní manažer HCV:

„Kuba Červinka je jméno, ze kterého máme velkou radost. Je to mladý kluk, místní odchovanec, který dorostenecký věk strávil v extraligových Pardubicích. Nedostával tam tolik prostoru a my jsme připraveni mu ho dát jak v A týmu, tak v juniorce. Vyniká svojí pracovitostí a podle nás má velký potenciál. Každý gólman potřebuje chytat hodně zápasů a myslím, že v téhle sezoně by se měl jeho talent naplno projevit,“ vyzdvihl Jiří Jakubec přednosti nového člena sestavy.

Dalším jménem, v tomto případě očekávaným, je Ondřej Holubec. „Také Ondra je pracovitý gólman, který z pochopitelných důvodů dává přednost studiu na vysoké škole. Jako třetí gólman ale bude připraven kdykoliv zaskočit. Ještě pro něho budeme hledat uplatnění v krajské lize,“ naznačil sportovní manažer fakt, že také u Holubce by mělo být zajištěno dostatečné herní vytížení.

Čtvrtým do party pak bude Lukáš Kamenický a také zde neustoupilo vedení klubu od vize dávat přednost hráčům se vztahem k vrchlabskému regionu.

FOTO: Od odhodlání přes dvougólovou ztrátu k euforii. Horalům i tak končí sezona

„Lukáš je nejmladší (17 let) z naší již tak mladé čtveřice, ale je to také gólman, který má před sebou slušnou hokejovou perspektivu. Jeho hlavní role bude v juniorce, ale pokud bude potřeba, může nahlédnout i do A týmu,“ dodal Jiří Jakubec.

Jak se zdá, v brankovišti vrchlabští hokejisté nouzí trpět nebudou. Post jedničky je jasný a trio mladých talentů dobře ví, že šanci v druholigovém kádru během dlouhé sezony určitě dostane.