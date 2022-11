Pro Bláhu šlo o výjimečný zápas, na ledovou plochu ho totiž dovedl šestiletý syn Matouš a mezi mantinely se malý klučina potkal i s o tři roky starší sestrou Emilly.

Píseckou rozborku režíroval Bláha, Wikov čtyřikrát vedl, ale získal pouze bod

Tomáši, v pátek jste odehráli utkání 12. kola druhé ligy. Byl pro vás duel s Pískem zatím nejpovedenějším představením od návratu do vrchlabského dresu?

Určitě ano. Zápasy před tím jsem na sobě cítil, že se pořád hledám. Že to prostě stále není ono. Asi až právě za utkání s Pískem bych se trošku dokázal i pochválit (usmívá se).

Táto pojeď, za chvíli hrajete…Zdroj: Anton MartinecVám se musel líbit už předzápasový program viďte? Jak byste jej popsal a jak jste si jej užil?

On ten program byl nabitý už od rána. Všechno začalo dětskou olympiádou na ledě, kde nemohly chybět obě moje děti. Pokračovalo to zápasem synátora, přes veřejné bruslení s překvapením na ledě, až do samotného našeho utkání. Třešničkou celého toho povedeného dne samozřejmě bylo, že jsem mohl být s dětmi na ledě a že si mě navíc syn odvezl při nástupu na modrou čáru. Vlastně to byl takový můj splněný sen, teď už mohu klidně ukončit kariéru (směje se).

Vy jste šli do utkání jen dva dny po překvapivé ztrátě dvou bodů s Jabloncem. Bylo velkou motivací domácí nezdar odčinit?

Zápas s Jabloncem nám vůbec nevyšel. Jsem rád, že jsme ho dokázali rychle hodit za hlavu a v den dvaceti let od postavení krásného vrchlabského zimáku oslavit před našimi fanoušky cennou výhru.

První gól jste zaznamenal v 19. minutě z přesilovky a signál sehraný s Martinem Kozákem mi připomněl loňskou sezonu. Nepletu se?

No máte samozřejmě pravdu. Přišel s tím před zápasem Martin, jestli nezkusíme něco podobného, co loni docela fungovalo ve Dvoře Králové nad Labem. Žádný trénink, žádný nácvik, prostě jsme šli, zkusili to a ono to hned napoprvé s trochou štěstí vyšlo.

Tomáš Bláha právě využil spolupráce s Martinem Kozákem a otevřel skóre utkání.Zdroj: Anton Martinec

Písek se představil jako houževnatý soupeř, definitivně ho ale zlomil čtvrtý gól. Opět z vaší hole, opět v přesilovce a opět po skvělé přihrávce Martina Kozáka. Další domluvená záležitost?

Předně musím souhlasit, že Písek hrál velmi dobře a nebýt těch dvou využitých přesilovek, byl by to asi boj do úplného konce utkání. Martin mě tam našel parádně, už mi jen zbývalo trefit prázdnou branku. Celé to vyplynulo ze situace a z Martinova přehledu. Takže další nenacvičená akce (smích).

Martin Kozák váš tým posílil teprve před týdnem, ale zdá se, že bude velkou posilou, souhlasíte?

Jasně. Martin jen potvrzuje svoji kvalitu, kterou odstartoval loni v Hronově, kde pravidelně bodoval a dost tam na něj spoléhali. Jsem rád, že ho máme v týmu a doufám, že se mu bude dařit i u nás ve Vrchlabí.

Vy sám jste v sezoně zaznamenal již pět branek. Považujete se za hráče, na jehož góly se tým a fanoušci spoléhají?

Nemyslím si, že jsem rozený střelec, chci pomáhat svému týmu v danou situaci jakýmkoliv způsobem. Samo sebou jsem ale rád, když to tam padá a vyhrává se. Ve vrchlabském kádru týmu máme spoustu šikovných kluků, kteří mají ten dar a umění střelce mnohem větší než já.

Jak se vám vůbec zatím zamlouvají návštěvy a kulisy při domácích zápasech?

Ve Vrchlabí mě pěkné návštěvy vůbec nepřekvapují a ta atmosféra je u nás úžasná při každém domácím utkání. Vždycky se na zápas před našimi fanoušky dvojnásob těším. Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům a lidem, kteří se na nás chodí koukat a povzbuzují nás ať se daří nebo ne.

Fandíme s Fandou: Na hokej do Vrchlabí chodí i Krakonoš

V tabulce držíte šestou příčku. Je to umístění, jaké vrchlabskému Stadionu sluší, nebo myslíte na vyšší pozice?

Řekl bych, že jsme teď tam, kde bychom se asi pohybovat chtěli. Samozřejmě každý chce jen vyhrávat a být na špici tabulky, když se ale podíváme na kvalitu ostatních soupeřů, pak je i šesté místo „bratelné“. Jak říká náš trenér Tomáš Jirků, nechceme se koukat pod sebe, zajímá nás pouze to, co je před námi. Chceme jít s pokorou zápas od zápasu.

Tomáš Bláha proti PískuZdroj: Anton MartinecNyní vás čekají dva duely na severu Čech. Děčín ani Most pro vás nebudou neznámými soupeři. Co by mohlo na Medvědy a Lvy platit?

Víme dobře, že jde o kvalitní soupeře. Most už to dokazuje delší dobu a Děčín před sezonou dost posílil. Chceme se na oba soupeře důkladně připravit dovézt domů další potřebné body.

Mimochodem, na rozdíl od většiny spoluhráčů máte s druhou ligou dostatek zkušeností z loňska. Radí se s vámi trenéři před podobnými duely o taktice na vám známé soupeře?

Máme před každým zápasem videorozbor daného soupeře, kdy nás trenéři upozorňují na různé situace a na co bychom si měli dávat pozor. Klobouk dolů, jak to mají trenéři i ve druhé lize do detailu rozebrané. Tím chci naznačit, že by tomu moje poznatky mohly naopak spíš uškodit. Jsem rád za to, jak to je (úsměv).

U dětí jsme rozhovor začali, u dětí jej i zakončíme. Matouš letos chodí do první třídy. Jak mu to zatím jde a jak jde tatínkovi pomáhání oběma dětem s domácími úkoly?

Musím říct, že to je peklo a musím se přiznat, že už pár úkolů pro prvňáka jsem řešil s menší radou přes telefon (směje se). Ale chtěl bych děti pochválit, že v tomhle nejsou úplně po mně a že jim to jde. Jen tedy doufám, že jsem to teď nezakřikl.

