Hráčem, který vítězství ze západních Čech gólově pečetil, byl útočník Stadionu Jiří Hozák. Ve čtvrté sérii samostatných nájezdů proměnil již třetí vrchlabský pokus, čímž pohledný duel ukončil.

Jiří, na západě Čech to ve čtvrtek bylo pořádné drama. Myslíte, že šlo o zatím nejlepší zápas celého play off?

Nevím, zda o úplně nejlepší z naší strany, ale rozhodně to byl zatím nejtěžší zápas celé sezony. To mohu s klidem potvrdit.

Vy jste brzy vedli 2:0. Čím to, že vám začátky zápasů tak vycházejí? I v prvním duelu jste domácí tým zaskočili náporem.

Pokud jde o nějakou fázi rozcvičování, pak jsme nic moc úplně neměnili. Ale klíčem je určitě atmosféra této série. Ta je na všech zápasech opravdu parádní, ať už u nás doma nebo v Sokolově. Člověka to vyhecuje ještě o něco víc než jindy. Možná právě za tím jsou schované naše dobré nástupy.

Vy jste ke čtvrtečnímu úspěchu přispěl proměněným nájezdem. Ty vám jako týmu celkově vyšly. Trénovali jste je hodně?

My je na tréninku děláme celkem často. Ať už jako soutěž mezi námi a gólmany o kolečka, tak jako sázky mezi sebou. Především o klasického „dřeváka“ (smích), toho hrajeme i s trenérem každý týden. I proto měl kouč ve čtvrtek na výběr spoustu kluků, zná nás z těchto soutěží dostatečně. Věřím, že ať by jel kdokoliv, tak bychom to zvládli.

Třetí zápas série potvrdil, že už jde vážně o hodně. Vedle skvělého hokeje tam byla i řada dohraných soubojů a potyček. Vyhovuje vám osobně tento hokej?

Tady už jde vážně o všechno. I proto je potřeba zapojit každou zbraň, včetně těch emocí. Každý dohraný souboj je pro samotný průběh utkání strašně důležitý, stejně tak pro sebevědomí celého týmu.

Nyní vedete 2:1 a zbývá vám v této sérii poslední krok. A ten, jak oba víme, bývá nejtěžší.

Jak říkáte, je to bez debat nejtěžší krok. Na druhou stranu musím říct, že není lepší a krásnější místo, kde hrát takhle důležité a klíčové utkání, než doma ve Vrchlabí. Pro tyhle zápasy to hrajeme. Už odmala sníte o podobných soubojích, kde celé město táhne za jeden provaz. Věřím v pořádnou bitvu a také v to, že nám celé město a celá aréna vytvoří opravdové hokejové peklo, které nás požene za vítězstvím.

Jaký teď očekáváte zápas. Co třeba síly, je jich stále dost nebo se délka play off už začíná na některém z mužstev trochu projevovat?

Pravda, čtvrteční zápas byl zatím jednoznačně nejnáročnější a myslím si, že oba týmy toho měly po utkání plné kecky. Dnes je ale nový den, určitě se z toho každý dobře vyspal a v sobotu budeme všichni připraveni. Určitě je ale potřeba dodat, že letošní play off je strašně náročné. Zvláště v této sérii, kdy musí oba celky cestovat opravdové dálky.

Lze brát právě tuto záležitost jako větší motivaci pro sobotní duel? Když vyhrajete, do Sokolova už se nebudete muset vracet.

Jednoznačně. Dovolím si tvrdit, že je to jedna z největších motivací. Ale tou hlavní jsou samozřejmě naši fanoušci, náš „barák“. Tam uděláme vše, co je v našich silách, abychom sérii uzavřeli.