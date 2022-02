Pět bodů z posledních dvou utkání s Porubou (4:3) a v Přerově (2:1sn), tabulkový posun na sedmou příčku a navrch posila do obrany. Vrchlabský Stadion svým fanouškům na konci ledna dělá samou radost.

Novicem v dresu účastníka Chance ligy je jednadvacetiletý obránce z Českých Budějovic, potažmo Havířova, Ivan Lytvynov (na snímku).

„Ivan je mladý a perspektivní obránce, který by nám měl pomoci zvládnout konec soutěže. Přes svůj mladý věk je to jeho již čtvrtá seniorská sezona a má tak již nemalé zkušenosti s dospělým hokejem. S Havířovem jsme se dohodli, že Ivana k nám pustí na hostování do konce ročníku. Vzhledem k tomu, že nás čeká velice náročný konec základní části a v partnerském Dynamu teď mají pár obránců na marodce, chtěli jsme mít širší a dostatečně kvalitní kádr,“ okomentoval příchod Lytvynova sportovní manažer HC Stadion Jiří Jakubec.