Do pozice hlavního trenéra se vrátil na začátku listopadu, když vystřídal Tomáše Jirků, jenž vyslyšel vábení prvoligové rezervy Dynama Pardubice. Byl u osmizápasové vítězné série v základní části, s týmem si prošel i horší časy v nadstavbě. Přesto Stadion zopakoval loňské umístění a do play off půjde ze šestí příčky.

Loni Ústí nad Labem, letos Příbram. Zaskočí Stadion opět po roce favorita?

Trenér Petr Hlaváč (49) možná lituje, že horalé nedokázali skončit o jednu, dvě příčky výše, leč bere to jako fakt a připravuje mužstvo na první výzvu. Tou je souboj se soupeřem z Příbrami. Tím týmem, na který to horalé výsledkově neumí. Tím spíš je čas na odplatu za předchozí výsledky.

Petr Hlaváč, kouč VrchlabíZdroj: Anton MartinecTrenére, hádám, že Příbram není úplně soupeřem, na kterého byste si vyloženě věřili. Za dva roky jste Středočechy porazili jedinkrát.

Já to takhle neberu. Je to tým, se kterým sice nemáme dobré výsledky, ale věřím, že herně za ním nezaostáváme. Připomíná mi to loňský rok, kdy nás Ústí během sezony také poráželo, ale v play off jsme je vyřadili.

V letošní sezoně se vám na ně nedařilo hlavně střelecky. V čem je defenziva Příbrami jiná než u ostatních protivníků?

Myslím si, že to je jen shoda náhod. Defenziva Příbrami je na podobné úrovni jako ta naše. To samé platí o gólmanech. Prostě byla jen smůla, že nám to tam zrovna proti nim zatím nepadalo.

Bilance obou soupeřů v posledních dvou sezonách 2022/2023:

Příbram - Vrchlabí 5:0 a 5:4p, Vrchlabí - Příbram 3:1 a 3:6 2023/2024:

Vrchlabí - Příbram 3:6 a 0:2, Příbram - Vrchlabí 3:0 a 3:2

Shodou okolností jste na příbramském ledě představili v posledním duelu nadstavbové části. Odehráli jste povedený duel, přesto těsně padli. Co vám utkání prozradilo?

Rozhodlo proměňovaní šancí, kterých bylo přibližně stejně na obou stranách. Domácí využili o jednu více, a proto zvítězili. Jinak se hrál takový bezstarostný a místy i lehkovážný hokej, kde bylo i minimum osobních soubojů, což se samozřejmě v play off změní.

Otázka, která jistě fanoušky zajímá: našel jste na Příbram recept? Tušíte, co by na ni mohlo platit?

Recept samozřejmě máme a víme, co na Příbram platí. Druhá věc je, jestli to dokážeme zrealizovat.

Příbramská stavidla pevná jak přehrady v Krkonoších. Horalé podruhé neskórovali

Platit by také mohlo domácí prostředí. Stadion už několikrát dokázal, že před vlastními fanoušky je schopen nemožného. Jenže nutnost velí vyhrát i v Příbrami.

Jasně, doma dokážeme porazit každého, asi tedy kromě Chomutova (usmívá se). Více si tu věříme, což je asi normální u každého týmu. Jelikož ale začínáme venku, tak tam prostě musíme minimálně jednou vyhrát. Tak to je.

Na vrchlabské publikum budou hokejisté Stadionu minimálně ve druhém utkání série hodně spoléhat.Zdroj: Anton Martinec

Jak už jste zmínil, loni jste v této fázi sezony vyřadili Ústí nad Labem. O kolik vyšší nebo nižší vidíte šance na postup letos?

Použiji klasickou frázi, která říká, že se začíná od nuly a šance jsou padesát na padesát.

Při pohledu na počet inkasovaných branek se váš tým pyšní jednou z nejlepších obran v soutěži. Mohou právě ty rozhodovat o postupujícím?

Razím heslo, když nedostaneme gól, neprohrajeme. Snažíme se kluky v jejich myšlení donutit hrát především zodpovědně do obrany, protože bez toho nelze být úspěšný. Zahrát si mohou na tréninku, zápas se chodí vyhrát. Myslím, že to všichni chápou a i proto jsme jako tým v tomto ohledu dopadli velmi dobře.

První zápas vás čeká v úterý v Příbrami, doma nastoupíte ve čtvrtek. Co byste rád vzkázal fanouškům a prozradíte tip, jak série dopadne?

Fanoušci nás podporují celou sezonu a v play off tomu jistě nebude jinak. Myslím, že i v Příbrami budeme mít domácí prostředí a o to snazší bude vyhrát zápas venku. A když se k tomu doma přidají i diváci, tak bude fantastická atmosféra. Tipovat nebudu, ale jsem přesvědčen o našem postupu.