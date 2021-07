Sportovní manažer Jiří Jakubec okomentoval změny jak v realizačním týmu, tak ve všech řadách tvořícího se hráčského kádru. Určitě není na škodu připomenout si, k jakým změnám v HC Stadion Vrchlabí po konci loňského ročníku došlo. V první části dvoudílného seriálu se zaměříme na realizační tým a brankáře.

Hned na úvod Jakubec potvrdil spokojenost ve spolupráci s extraligovým Dynamem Pardubice. Oba kluby pojí osoba podnikatele Petra Dědka, a že se hokejoví partneři vydali tou správnou cestou, o tom svědčí i vysoké ambice obou hokejových značek v blížící se nové sezoně.

Jak známo, trenérský post krátce po posledním zápase ve Vsetíně opustil uznávaný kouč Václav Baďouček, jehož si ke kormidlu vyhlídla extraligová Plzeň. Vedení vrchlabského klubu nelenilo a náhradu sehnalo záhy. O pozici hlavního trenéra se v ročníku 2021/2022 budou dělit Petr Hlaváč s Martinem Koudelkou, asistenty jim budou dělat taktéž veřejnosti dostatečně známá jména Tomáš Jirků s Janem Starým. Gólmany navíc bude mít na povel Vladimír Kamenický a o zázemí nejlepšího podkrkonošského týmu se postarají asistent manažera a vedoucí mužstva Ján Bendík s Michalem Křelinou, jenž zastává role kustoda a maséra.

„Se složením realizačního týmu jsem spokojen. Takto široký je pro nás novinkou a jsem zvědavý, jak to bude fungovat v sezoně. Každý z trenérů má co přinést, pravomoce a role jsou jasně rozděleny a cítím, že by to mohlo fungovat výborně. Myslím, že všichni členové realizačního týmu sdílí naši vizi, jak s takto poskládaným týmem pracovat. Pevně věřím, že mezi hráči a trenéry bude oboustranná důvěra, kterou považuji za klíčovou. Jako další předpoklad úspěchu vnímám tvrdou práci a pokoru, ale to jsou věci, které považuji za automatické,“ sdělil k rozdělení postů Jiří Jakubec.

Bez novinek se obešly brankářské posty. Také v nastávající sezoně klub počítá s trojicí Jakub Soukup, Oliver Štěpánek a Vojtěch Nečas. Všem třem jde jistě k duhu aktuální příprava s extraligovým Dynamem, Soukup navíc v Pardubicích letos bude plnit roli brankářské trojky a je zde velká šance, že se za své vynikající druholigové i prvoligové výkony dočká sladké odměny v podobě extraligových startů.

„Gólmany jsme udrželi ve stejném složení jako loni. Kuba Soukup potvrdil, že je pro první ligu vynikající gólman a my mu stoprocentně věříme i pro letošní sezonu. Je dlouhodobě známý svojí pracovitostí a letos absolvuje kompletní přípravu v Pardubicích, což mu výrazně pomáhá v jeho hokejovém rozvoji. Je výborně mentálně nastavený a věřím, že by se brzy mohl posunout hokejově ještě výš. Oliver byl loni příjemným překvapením a letos bude muset svoji pozici obhájit. Potenciál na to určitě má a prostor dostane. Vojta Nečas je ročník 2001, což je zrovna ten, který situaci s opatřeními proti covidu odnesl asi nejvíce. V loňské sezoně juniorka téměř nic neodehrála, takže má velké zápasové manko a bude nás teprve muset přesvědčit, že na první ligu má. U něho bychom rádi využili spolupráce s Hronovem a měl by dostat prostor ve druhé lize, aby ukázal, že je připravený pro seniorský hokej,“ dodal k obsazení klíčového postu každého mužstva sportovní manažer Jakubec.

Hned zítra v pokračování tohoto příspěvku připomeneme změny na postech vrchlabských obránců a útočníků.