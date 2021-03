Horalé ve vyřazovacích bojích vlétnou na soupeře ze Vsetína a sám Heřman v rozhovoru prozrazuje, jak se na boje proti atraktivnímu soupeři těší, stejně tak plány, jak na kvalitního protivníka vyzrát.

Martine, s jakými pocity jste v pondělí přijal zprávu, že se váš tým ve čtvrtfinále postaví právě proti Vsetínu?

Já osobně jsem víceméně počítal s tím, že se střetneme právě se Vsetínem. Ne že bych podceňoval Ústí, ale přece jen Vsetín se koncem základní části hodně zvedl, proto jsem předpokládal, že sérii proti Severočechům zvládne. Jinak si myslím, že to pro nás je velmi atraktivní soupeř a je jen škoda, že ani na jednom stadionu nemohou být diváci. S plnými ochozy by to byl veliký zážitek jak tady u nás, tak na Vsetíně.

Když Valaši získávali jeden titul za druhým, vy jste si byl v Plzni hokejovým mládežníkem. Pamatujete si na vsetínskou slavnou dobu a jak jste tehdy klub vnímal?

Pamatuji si na to celkem dobře. Vždy, když dorazil Vsetín do Plzně, tak byl vyprodaný zimák. Byl to takový hokejový svátek, protože Vsetín měl v té době v týmu TOP české hráče a sledovat je v akci na ledě byl zážitek.

Když se řekne Vsetín, vybaví se vám zajisté Dopita a spol. Zahrál jste si někdy proti tehdejším republikovým šampionům?

Proti Vsetínu v době jeho největší slávy jsem bohužel nehrál. Ale zrovna třeba s Jiřím Dopitou jsem se několikrát střetl, když hrál za Kometu Brno. A byl to jeden z našich nejlepších hráčů té doby. Bylo vždy velice těžké proti němu hrát.

Nyní už Vsetín nedosahuje slávy svých předchůdců, hádám však, že ani dnešní borce nebudete moci podcenit. Je tomu tak?

Souhlasím. Vsetín má vysoké ambice a tým má velmi dobře poskládaný. Se spoustou kvalitních hráčů. Takže se na ně určitě musíme pořádně připravit a rozhodně nehrozí nějaké podcenění.

Vy jste v základní části skončili na vynikajícím čtvrtém místě. Jak zatím hodnotíte své účinkování v pro vás novém klubu?

Myslím si, že kdyby nám někdo před sezonou řekl, že skončíme na čtvrtém místě, tak se tomu asi jen usmějeme. Ale tým si sednul a za mě jsme vytvořili skvělou partu v kabině. To se pak přeneslo i na led. Samozřejmě jsme k tomu kolikrát potřebovali i trochu štěstí, ale to k hokeji patří. Takže v tomto směru panuje veliká spokojenost. A co se týče mě, tak já jsem tady taky velice spokojený. Všechno v klubu šlape skvěle a všichni tu jsou velmi přátelští. Takový rodinný přístup - to vše se pak promítá i do té kabiny, kde je pohoda a tím se pak nám hráčům hraje daleko lépe.

Hokejová kariéra Martina Heřmana



Extraliga (Plzeň)



I. liga (Beroun, Písek, České Budějovice, Vrchlabí)



II. liga (Klatovy, Pelhřimov)



Zahraničí (Beibarys Atyrau - Kazachstán)

Zásluhou výkonů v základní části jste měli v předkole volno. Vy už máte několik play off za sebou, může to být velká výhoda?

Určitě to je výhoda. Někdo si sice řekne, že tým z předkola je rozjetý a v zápasovém tempu. To je sice pravda, ale zase má za sebou cestování, další čtyři zápasy v nohách a to se pak nasčítá a může to hrát roli v dalších zápasech. My jsme měli možnost si odpočinout, doléčit zranění, načerpat síly, pořádně potrénovat a připravit se na play off. Takže za mě je to určitě výhoda.

Jak říkáte, Valaši jsou naopak rozjetí. Byl jste někdy v jejich situaci, že šel váš tým z předkola rozehraný a pak si vyšlápl na favorita?

Já nikdy nebyl v situaci, že bychom šli z předkola rozjetí na favorita. Spíš naopak. V mé první sezoně v Plzni jsme vyhráli základní část a čekali na soupeře z předkola. Pak nás vyřadil v prvním kole tehdy právě z předkola rozjetý Liberec 4:2 na zápasy. Ale tam byl rozdíl v tom, že to byla olympijská sezona a my měli měsíc volno kvůli olympiádě. Pak jsme dohráli tři zápasy základní část a bylo dalších čtrnácti dní volno. To jsme čekali na výsledky předkola a tehdy nám ten dlouhý zápasový výpadek hodně ublížil.

Máte před sebou minimálně čtyři duely proti stejnému soupeři. Jak velkou roli může hrát hned ten první páteční?

První zápas je vždycky důležitý, ale na druhou stranu série se hraje na čtyři vítězná utkání. Pokud je na konci budeme mít my, bude to důležitější než to, jak dopadne první zápas (usmívá se).

Za svoji kariéru jste toho zažil hodně. Na které play off vzpomínáte vůbec nejradši?

Nemám nějaké jedno vybrané, spíš vzpomínám tak nějak na všechny. Všechny byly něčím zajímavé a v každém jsem získal nějaké zkušenosti do budoucna. To je i strašně důležité pro naše mladé hráče. Aby si uvědomili, že se play off nehraje pokaždé a že by si té šance, si ho vůbec zahrát a nabrat zkušenosti do další kariéry, měli vážit.

Máte tedy alespoň nějaký zápas, který se vám vybaví jako první? Nějakou netradiční záležitost?

Asi druhé play off s Plzní, kdy jsme ve čtvrtfinále hráli se Zlínem. Před sérií jsem dostal angínu a nastoupil až na rozhodující sedmý zápas doma. Vyhráli jsme 4:2, postoupili do semifinále a byl to skvělý zápas, na který rád vzpomínám.

Play off se bohužel bude hrát bez diváků. Přesto, vnímáte jako výhodu, že jej odstartujete na domácím ledě?

Jak už jsem říkal, je veliká škoda, že u toho fanoušci nemohou být. Protože v této sérii by byli příznivci na obou stadionech velikou výhodou a ozdobou celé série. Jenže bohužel doba je taková a my jsme se s tím nějak za tu sezonu smířili. Každopádně začínat na domácím ledě vidím jako velikou výhodu a byla to jedna z věcí, kvůli které jsme chtěli uhrát čtvrté místo.

Oba vzájemné duely ze základní části:



HC Robe Vsetín – HC Stadion Vrchlabí 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

Fakta - branky a nahrávky: 15. Štach (Březina, Gorčík), 36. Pechanec (Štach, Gorčík) – 4. Heřman (Zeman), 5. Urban (Bučko), 37. Hozák (Linhart), 60. Hozák. Rozhodčí: Barek, Pilný – Novák, Bohuněk. Vyloučení: 5:8, navíc Štach (VS) 5 minut + OK – Matýs (VR) 10 minut OT. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

HC Robe Vsetín: Málek – Ondračka, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka, Štach, Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Hořanský, Šilhavý, Vítek – Půček, Kucharczyk, Klímek – Babka, A. Zeman, L. Bednář.

HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Kratochvil, Zeman – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Matýs, Chalupa.



HC Stadion Vrchlabí – HC Robe Vsetín 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Fakta – branky a asistence: 55. Urban, 56. Matýs (Jirků) – 13. Vítek (Šilhavý, Hořanský), 16. Pechanec (Gorčík), 20. Půček (Klímek, Kucharczyk). Rozhodčí: Wagner, Barek – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 4:6, navíc Nouza (VRC) 10 minut OT – Vlach (VSE) 5 minut + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (21. Štěpánek) – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Matýs, Nouza – Machač, Zeman, Machala – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Chrtek, Chalupa.

HC Robe Vsetín: Málek – Smetana, Jenáček, Hryciow, Bartko, Ondračka, Štach, Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Klímek, Kucharczyk, Půček – A. Zeman, R. Vlach, L. Bednář – Hořanský, Šilhavý, Vítek.