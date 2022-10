Čtyři zápasy, čtyři porážky, skóre 5:20. Hokejistům vrchlabského Stadionu se vstup do nového ročníku druhé ligy nevydařil a po úspěšné letní přípravě svěřenci trenéra Tomáše Jirků těžko kousali otřesnou bilanci, s jakou se vrátili do třetí nejvyšší soutěže v republice.

Přišly ale poslední dva venkovní duely a v nich dvě suverénní výhry v halách Chebu a následně Hronova. Velkou měrou k nim přispěl útočník Ondřej Chrtek (23), jenž nejprve na západě Čech dokonal vítězství 4:0 čtvrtým gólem a v krajském derby pak zaznamenal hattrick při vítězství 9:1.

Teď mají Východočeši před sebou tři domácí duely a pokud je bodově zvládnou, mohli by se rázem vyšvihnout do těch pater tabulky, ve kterých se před sezonou plánovali pohybovat. Povede se? I na to jsme se zeptali aktuálně nejproduktivnějšího hráče Stadionu.

Pět využitých přesilovek a hattrick Chrtka. Vrchlabí v derby jasně dominovalo

Ondro, výhra 9:1 v derby na ledě Hronova. S jakými pocity se vám ve středu opouštěla Wikov aréna?

Pocity převládají určitě pozitivní, jsem rád že jsme navázali na venkovní utkání v Chebu a že si vítěznou šňůru přeneseme i do domácích utkání.

První třetinu jste vyhráli pouze 1:0, kde se tedy zápas lámal?

Zápas se lámal ve druhé třetině, kde nám soupeř nabídl několik přesilových her, které se nám podařilo využít. Tým se uklidnil a pak jsme až do konce diktovali tempo hry.

Útočník Ondřej Chrtek při buly v utkání s Chomutovem.Zdroj: Anton Martinec

Vám se v derby podařilo zaznamenat hattrick. Cítíte se teď v dobré formě?

Na začátku sezony to nebylo úplně ideální, protože jsem se začal naplno věnovat trénování dětí, což mě strašně baví, ale je to hodně časově i psychicky náročné. Člověk si na ten režim musí zvyknout. Pak jsem tam měl jedno krátkodobé zranění, které taky nebylo úplně příjemné. Doufám ale, že už jsem si trochu té smůly vybral a že jak já, tak náš tým, dokážeme navázat na naše poslední dvě utkání a začneme se posouvat tabulkou nahoru.

S osmi body vévodíte kanadskému bodování mužstva. Cítíte se jako lídr mužstva, na jehož bodové příspěvky by měl tým spoléhat?

Už na začátku sezony, kdy jsme se bavili s trenéry, tak mi bylo řečeno, že se ode mne vůdčí role očekává. Určitě se tomu nevyhýbám. I já to od sebe očekávám, takže samozřejmě pro to udělám maximum. Doufám, že týmu budu hlavně na ledě svými výkony a body pomáhat vyhrávat utkání.

Nejbližší program Stadionu

Sobota 15. 10 doma Klatovy

Pondělí 17. 10. doma Řisuty

Středa 19. 10. doma Ústí n. L.

(všechny duely od 18 hodin)

Po dvou venkovních vás nyní čekají tři domácí zápasy. Jak důležité pro Stadion budou?

Budou samozřejmě důležité, všichni budeme chtít ukázat, že u nás soupeři vyhrávat nebudou. Cítíme i trochu dluh vůči fanouškům, kteří nás jezdit podporovat i na venkovní utkání a jsou skvělí. I pro ně budeme chtít domácí utkání atraktivními a bojovnými výkony vyhrávat.

Bruslaři v derby předvedli parádní obrat. Stadion s Jaroměří podobný nedotáhl

Vstup do sezony se vám i vinou těžkého losu nepovedl, berete teď tři duely na vlastním ledě jako šanci posunout se v tabulce tam, kam patříte?

Určitě. Vstup do sezony nebyl optimální, ale hodně jsme teď na tréninkách pracovali na nedostatcích. Věřím, že to přeneseme na led a budeme stoupat tabulkou nahoru.

Proti Ústí nad Labem si Vrchlabští zahráli i v minulé sezoně, jen to bylo v Chance lize.Zdroj: Anton MartinecJako první do Vrchlabí přijedou Klatovy, poté k dohrávce Řisuty a nakonec Ústí nad Labem. Který soupeř pro vás, myslíte, bude nejtěžší?

To si vůbec netroufnu říct, každé utkání je specifické a náročné. My se musíme soustředit na náš výkon a nechat na ledě sto procent. Když se nám to povede, tak vím, že nemáme problém porazit jakéhokoliv soupeře.

Do druhé ligy jste se z Chance ligy vrátili v době, kdy se hraje skupina o šestnácti účastnících. Líbí se vám tento systém víc než ten (skupinový), který měla soutěž dříve?

Mě osobně se ten systém líbí víc. Je to samozřejmě náročnější časově a finančně i kvůli cestování, ale určitě je to mnohem atraktivnější jak pro nás hráče, tak pro fanoušky.

Momentálně vám v tabulce patří jedenáctá pozice. Jak po šesti odehraných duelech vidíte ambice svého celku?

Ambice máme furt stejné, pro nás je priorita dostat se do té lepší skupiny po základní části což znamená udržet se v top osmičce a zajistit si přímý postup do play off. A co se týká play off, tak tam samozřejmě dojít co nejdále, užívat si hokej a dělat radost fanouškům, sponzorům a našemu vedení.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz