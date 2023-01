„Kromě klasiky jako štěstí a zdraví bych byl ze všeho nejvíce rád, kdyby se mi už uzdravilo koleno a já mohl naskočit zpět do ligy. S tím se pojí také přání zachránit v Pardubicích nejvyšší soutěž. Obecně bych si přál, aby se nevedly nesmyslné války a aby se nevrátil covid. Zkrátka věci, které nám ztěžují život. No a rovněž aby byly lidi k sobě slušní. Mám pocit, že je mezi námi napětí, ať už kvůli zdražování všeho, nebo z jiných důvodů.“

Patrik Poulíček (hokej, kapitán HC Dynamo Pardubice)

„Sobě bych popřál hodně štěstí, zdraví a spoustu dalších zápasů bez zranění. Fanouškům Dynama pak také štěstí a zdraví v roce 2023. A hodně radostných dnů strávených v pardubické aréně.“

Radek Smoleňák (hokej, kapitán Mountfield HK)

„Já si pro rok 2023 přeju hlavně zdraví pro mě a mou rodinu, což neberu jako klišé i vzhledem k tomu, čím si procházím. Člověk si pak zdraví váží mnohem víc. Taky si přeji, ať jsme pozitivní, máme kolem sebe lidi s úsměvem a užíváme si každý okamžik jako doteď. Zdraví přeji taky všem ostatním lidem, ať mají plno elánu, každý ať si najde vysněný cíl a jde si za ním, ať je jakýkoliv. Taky ať děláme sebe i okolí každým dnem lepším.“ Radek Smoleňák přeje všem hlavně zdraví.Zdroj: Lubomír Douděra

Matěj Slováček (futsal, kapitán FK Chrudim)

„Z osobního hlediska bych si po několika zdravotních komplikacích hlavně přál zůstat zdravý, abych mohl pomoci obhájit ligový titul s FK Chrudim. V dnešní hektické době bych chtěl všem popřát hlavně více klidu, pohody, zdraví a méně starostí v novém roce 2023.“

Kamil Švrdlík (basketbal, kapitán BK KVIS Pardubice)

„Přál bych nejen sám sobě, ale i své rodině, přátelům, spoluhráčům, aby byli šťastní a zdraví. To pak dělá šťastného i mě. Byl bych rád, kdybych se nezranil a podařil se nám s Beksou nějaký úspěch. Už by to chtělo po delší době zase nějakou medaili. Ostatním lidem, aby byli na sebe více hodní a tolerantnější. Ve společnosti, včetně sportovního prostředí, cítím podrážděnost. Jakékoliv téma vyvolává rozbroje. Lidi jsou naštvaní. No a když má někdo jiný názor, tak je hned nepřítelem.“

Petr Kovář (motokros, Orion Racing Team Litomyšl)

„Co se týče motokrosu a našeho týmu, přál bych si, abychom mohli bez problémů provozovat náš krásný sport. Abychom i v novém roce rozšířili sbírku titulů a medailových umístění, která je za více než pětadvacet let fungování Orionu úctyhodná. A obecně bych si přál zlepšení pokřivených mezilidských vztahů v naší společnosti. Vím, že v ní existuje řada problémů, ale snad jsem schopni se k sobě navzájem chovat alespoň s trochou slušnosti.“

David Drozd (futsal, FK Chrudim)

„Já bych si přál, abychom byli zdraví, dcerka se pořád smála jako teď a abychom se zase o kus posunuli v realizaci našeho domečku. Všem ostatním bych popřál, ať jsou šťastní a aby ten následující rok byl pokud možno lepší než ten předchozí.“

David Drozd (vlevo) myslí v přání především na dostavbu domečku.Zdroj: Ivana Hošková

Tomáš Javůrek (závody motokár MS Kart Racing)

„Poté, co jsem se v uplynulém roce poprvé ve svém životě kvalifikoval na světové finále, bych na tento výsledek v novém roce rád navázal. Byla pro mě úžasná zkušenost změřit síly se závodníky z celého světa a věřím, že se mi na domácích tratích bude dařit natolik dobře, abych si to mohl znovu zopakovat. A všem lidem přeji, aby byl jejich nový rok co nejúspěšnější.“

Ondřej Peterka (basketbal, kapitán Královští sokoli HK)

„Já myslím hlavně na basketbal, proto si přeji, abychom měli více výher a odlepili se z posledního místa tabulky. To je asi moje největší přání do dalšího roku. Ostatním lidem a fanouškům přeji zdraví a hodně štěstí do nového roku. Byl bych rád, aby mezi lidmi nebyly žádné konflikty, abychom se všichni radovali ze života a mohli jsme dál chodit na zápasy. Myslím si, že po covidu se to vrací zpátky do normálu, lidé začínají chodit na zápasy a baví se mezi sebou. To je jedině dobře a jsem za to rád.“

Adam Goga (basketbal, Královští sokoli HK)

„Přeji si co nejvíce zdraví a aby byl rok 2023 úspěšný. Aby se mně, mé rodině, blízkým a celému týmu vyhýbala všemožná zranění a nemoci. Přeji si, aby byli všichni šťastni a aby se celkově situace ve světě uklidnila, protože je tam hodně nenávisti a napětí. Také si přeji, aby občané Česka v lednu zvolili správně a aby volili hlavou. Přál bych si, aby na nás nezanevřeli fanoušci, aby se jim náš basketbal líbil, aby se jim líbilo naše nasazení a pokud budou chtít, aby nás podporovali dál a chodili na zápasy. My se budeme snažit dělat vše pro to, abychom je potěšili. Týmu bych přál co nejvíce výher, aby se nám dařilo, vyhýbala se nám zranění a měli jsme úspěšný rok.“

Marek Zachar (hokej, Mountfield HK)

„Přeji si, abychom byli já i celá moje rodina a kamarádi zdraví. V hokejovém životě abychom s Mountfieldem něco dokázali a dostali se v play off co nejdál. Nejdůležitější je ale opravdu to zdraví, to přeji všem.“

Tomáš Bláha (hokej, HC Stadion Vrchlabí)

„Přál bych nejen sobě, ale všem ostatním lidem hlavně zdraví. A pokud to jen trochu půjde v téhle době, aby byli šťastní a žili život naplno.“