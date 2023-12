Sérií tří venkovních zápasů se hokejisté vrchlabského Stadionu vrátili do hry o hratelné čtvrté místo v západní skupině druhé ligy. Aby naděje na jeho získání žily dál, potřebují nyní horalé venkovní zisky potvrdit také před vlastním publikem, kde je čekají soupeři ze severních Čech.

Jedním z hlavních faktorů vrchlabského vítězství na pražském ledě byla disciplína. Horalé byli v utkání pouze třikrát vyloučeni a všechna oslabení obránili. | Foto: Anton Martinec

Příbram, Tábor, Chomutov, Děčín, Letňany, Most. Před hokejisty Vrchlabí se v této sezoně v tabulce pohybuje šestice mužstev a ani jedno nedokázali horalé v úvodní polovině základní části porazit. Ba co víc, nezískali proti nim ani bod! Zlom přišel až ve středu na ledě letňanských Letců.

Střelecké manévry ukončily úvodní polovinu základní části. Tabulku vedou Kohouti

II. liga Západ – 21. kolo

Letňany – Vrchlabí 2:3

Úvodní měření sil obou soupeřů ve Vrchlabí v říjnu vyhráli o jedinou branku Letci a od začátku odvetného duelu bylo zřejmé, že maličkosti budou rozhodovat také středeční bitvu dvou vyrovnaných soupeřů.

V první třetině si nejprve oba celky vyzkoušely, jak chutná přesilovka, ke změně ve skóre ale početní výhody nevedly. Když už to vypadalo, že půjdou hokejisté poprvé do šaten za bezbrankového stavu, rozjeli akci u mantinelu domácí Korčák se Sklenářem a Poppel po parádní přihrávce puk pouze zametal za záda bezmocného Červenky.

Oba letošní duely mezi Vrchlabím a Letňany byly ohromně vyrovnané.Zdroj: Anton MartinecTaké vyrovnávací branka musela potěšit srdce hokejového fanouška. Výborný průlet do obraného pásma soupeře předvedl Moník, efektní zadovkou oslovil k zakončení Kastnera a jeho střela prošla letňanskému Nečasovi pod tělem.

Domácí se ještě z inkasované branky neotřepaly a gólman s jedním startem ve vrchlabském dresu kapituloval podruhé. Při podobné akci tentokrát nabíjel kapitán Urban a šťastným střelcem zakončujícím mezi Nečasovy betony byl Chrtek.

Následné dvě přesilovky horalů potvrzení náskoku nepřinesly, v čase 36:24 ale od modré vypálil Kozák a nádhernou tečí zvýšil na 1:3 muž zápasu Kastner, jenž pro změnu tři poslední sezony odehrál v dresu Letňan.

Počtvrté proti Chebu, počtvrté za tři body. Horalům cennou výhru vystřelil Tatar

V závěrečné periodě sice domácím vykřesal naděje na bodový zisk chytrou ranou Korčák, více už ale hosté disciplinovaným výkonem soupeři nedovolili a oplatili mu tak porážku z šestého kola aktuální sezony.

Po vítězné sérii tří venkovních zápasů nyní Východočechy čeká návrat na domácí led, kde nejprve v sobotu přivítají Mostecké Lvy a poté ve středu také Děčín. Půjde tak o naprosto ideální příležitost oplatit oběma soupeřům ze severu Čech porážky z úvodu sezony a přiblížit se jim tak v tabulce podobně, jako se to povedlo proti Letcům.

Kouč Petr Hlaváč: „Prosím naše fanoušky, přijďte náš tým v co největším počtu povzbudit.“





Fakta – branky a nahrávky: 18. Poppel (Sklenář, Korčák), 52. Korčák (Sklenář) – 24. Kastner (Moník, Cerman), 25. Chrtek (P. Urban, Šlaicher), 37. Kastner (Kozák, Chrtek). Rozhodčí: K. Hlinka – Kurtin, P. Beneš. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 256. Třetiny: 1:0, 0:3, 1:0.

HC Letci Letňany: Nečas (Wajtr) – Z. Fiala, L. Chalupa, D. Němeček, Niko, Gurjevskij, Drtina, Háva, Kolářík – Š. Turek, Arnošt, Kysela – Poppel, Sklenář, Korčák – M. Poul, Labuzík, Uhlík – Theimer, Mácha, Ducháč. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Vacek) – D. Sýkora, Abraham, Bendík, Boukal, J. Kynčl, Hladík, P. Fiala – Šlaicher, Kastner, Chrtek – D. Chalupa, P. Urban, Krsek – J. Tatar, Matějček, F. Moník – A. Cerman, M. Kozák, A. Jirků.

Ohlasy na utkání

Petr HlaváčZdroj: Anton MartinecPetr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „V utkání jsme odehráli výborně první dvě třetiny, přesně podle plánu. V závěrečném dějství už jsme nebyli tak aktivní a Letňany přebraly otěže zápasu. My jsme nakonec velkou bojovností dotáhly zápas do vítězného konce, za což kluci zaslouží velké uznání. Teď musíme ty tři venkovní vítězství potvrdit doma, ale nečeká nás nic jednoduchého, proto prosím naše fanoušky, přijďte náš tým v co největším počtu povzbudit. Děkuji.“

Další výsledky 21. kola: Kobra Praha – Příbram 2:6, Mostečtí Lvi – Tábor 1:3, Chomutov – Cheb 6:2, Děčín – Benátky nad Jizerou 5:7, Písek – Řisuty 1:4, Hronov – Kralupy nad Vltavou 5:1. Volný los mělo Ústí nad Labem.

Aktuální tabulka II. liga Západ

1. Příbram 21 16 2 1 2 101:57 53

2. Tábor 20 15 2 1 2 91:38 50

3. Chomutov 19 15 1 1 2 92:42 48

4. Děčín 21 12 2 0 7 86:74 40

5. Letňany 20 11 2 1 6 74:52 38

6. Mostečtí Lvi 21 11 0 3 7 82:73 36

7. Vrchlabí 20 10 1 1 8 66:56 33

8. Kobra Praha 19 8 1 1 9 73:83 27

9. Benátky n. J. 20 6 1 3 10 62:65 23

10. Kralupy n. Vlt. 20 4 2 3 11 57:70 19

11. Cheb 20 5 2 0 13 53:94 19

12. Ústí nad Labem 19 5 1 1 12 67:79 18

13. Písek 20 4 2 1 13 58:79 17

14. Hronov 19 4 1 0 14 60:102 14

15. Řisuty 19 3 0 3 13 50:108 12

Program 22. kola – sobota 15.00: Vrchlabí – Mostečtí Lvi, Letňany – Cheb, Benátky nad Jizerou – Písek. 16.00: Ústí nad Labem – Řisuty. 17.00: Hronov – Chomutov. 18.00: Kralupy nad Vltavou – Tábor, Děčín – Kobra Praha. Volný los má Příbram.