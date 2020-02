V základní části zbývá odehrát závěrečné středeční dějství, ve kterém Trutnov v derby hostí Dvůr Králové a Vrchlabí míří na led Děčína. Pak už přijde na řadu play off.

Vrchlabí - Řisuty 5:3

Duel ve vrchlabské DD Elektromont nabídl hokej odpovídající závěru základní části. Oba soupeři mají před play off své jisté a tak si diváci užili vcelku bezstarostný duel. I tak zápas do hlediště přilákal tisícovou návštěvu, kterou jako první potěšil v 7. minutě Bednář, jenž po přihrávce Mrni využil ponechanou výhodu při signalizovaném trestu a poslal svůj tým do vedení.

Hosté vyrovnali ve 26. minutě, po gólech Chalupy a Jirků ale Stadion odskočil do dvoubrankového náskoku. Ten Středočeši zmírnili deset vteřin před druhou sirénou a stav 3:2 platil až do 57. minuty.

Hosté sice zlobili, definitivu vrchlabskému vítězství ale daly slepené góly Kastnera a Bednáře, když druhý jmenovaný už mířil do prázdné branky při power-play soupeře.

Že Řisutští umí dávat góly na poslední chvíli, to potvrdili ještě vteřin před koncem třetí části, na víc než zmírnění porážky už jim to ale nestačilo.

Fakta – branky a asistence: 7. Bednář (Mrňa, Matějček), 33. Chalupa (Hozák), 36. Jirků, 57. Kastner (Chalupa), 58. Bednář – 26. Patyk (Petráš), 40. Zavřel (Paršakov, Petráš), 60. Petráš (Novák). Rozhodčí: Luczków – Toman, Janíček. Vyloučení: 8:3, navíc Bendík a Vašíček (oba VR) 10 minut OT. Využití: 1:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 1040. Třetiny: 1:0, 2:2, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: Abraham (O. Holubec) – Jirků, Havránek, Bendík, Voženílek, Vašíček, J. Niko, J. Moník, Vágner – Bednář, P. Sýkora, Urban – Hozák, Kastner, Chalupa – F. Jirásek, Dvořák, Matějček – Bláha, F. Moník, Mrňa.

Dvůr Králové n. L. - Jablonec n. N. 5:4 sn

Dvorští hokejisté v posledním domácím zápase základní části přivítali Jablonec, tedy soupeře, kterého doma v předchozích dvou zápasech nedokázali porazit v normální hrací době. Nepovedlo se to ani na třetí pokus, ačkoliv dělbě bodů dlouho nic nenasvědčovalo.

Hosté pod Hankův dům přijeli pouze se dvěma pětkami a od páté minuty museli dotahovat náskok soupeře. V úvodních dvou periodách ale vytěžili z minima maximum, když pokaždé skórovali šťastně v posledních vteřinách periody.

Rodos vedl už 4:2, v nervózním závěru ale opět o náskok přišel. Pětiminutové prodloužení se hrálo nahoru dolů a diváci se bavili. Většinu z nich pak potěšil i výsledek samostatných nájezdů, v nichž domácí proměnili úvodní tři pokusy a hosté už srovnat nedokázali.

Fakta – branky a asistence: 5. Půhoný (Dušek), 23. Dušek (Půhoný), 35. Brokeš, 50. Fořt (Petira, Svoboda), rozhodující nájezd Svoboda – 20. Bouřil (Tržický), 40. Kačírek (Nezbeda, Pulec), 54. Bouřil (Tržický, Krejza), 59. Krejsa (Pavlů, Nezbeda). Rozhodčí: Kraval – Krátký, Ofsík. Vyloučení: 5:6, navíc Petira (DK) 10 minut OT. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 467. Třetiny: 1:1, 2:1, 1:2 – 0:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Jeschke (Čáp) – Petira, M. Tondr, Matějíček, Mocek, Franc, Mert – Fořt, Brokeš, Svoboda – Luštinec, Havlas, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný – Ježek, Sedláček.

Bílina - Trutnov 6:1

Tři dny po výhře nad vrchlabským rivalem zamířili hokejisté Trutnova na led poslední Bíliny a roli favorita začali naplňovat po sedmi minutách, když skóre utkání otevřel Starý. V dračím derby domácí odpověděli trefou do šatny (19:06) a vyrovnávací branka jako by je polila živou vodou.

Prostřední část patřila jednoznačně Severočechům a za záda gólmana Krofty se postupně trefili Jarý, Kobes, Šmejc a Urban.

Při výsledku 5:1 bylo rozhodnuto, ještě jeden úspěch si ale domácí přece jen schovali i na závěrečnou třetinu a střelecký účet duelu uzavřel v 55. minutě Procházka.

Trutnov v této sezoně Bílinu vždy porazil, třikrát o gól, jednou o dva. Na páté vzájemné utkání si tak domácí přichystali skladkou pomstu.

Fakta – branky a asistence: 20. Zdeněk (Procházka, Šimeček), 23. Jarý (Zdeněk, Šimeček), 26. Kobes (Šmejc, Urban), 37. Šmejc, 39. Urban (Šmejc, Běhula), 55. Procházka (Šimeček, Zdeněk) – 7. Starý (Pohl, Planý). Rozhodčí: Hlinka – Juránek, Baxa. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:0. Diváci: 150. Třetiny: 1:1, 4:0, 1:0.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Krofta) – Junek, Faltys, Pohl, Suk, D. Jirásek, Višňák, Leder – Krsek, Jakub Tatar, M. Poul – Škvrně, Starý, Planý – Fedulov, Janoušek, Kubinčák.

Další výsledek 44. kola: Nová Paka – Mostečtí Lvi 1:3.

Program 45. kola – středa 4. března 18.00: Trutnov – Dvůr Králové nad Labem, Děčín – Vrchlabí, Jablonec nad Nisou – Nová Paka, Řisuty – Bílina.