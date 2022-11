Mountfieldu hrálo od samého začátku vše do karet. Hned na startu po smolném vyhození musel odstoupit Vincour, který dostal pukem do zubů. Následně byl vyloučen na čtyři minuty vyloučen Holík a Lvi trestali.

„Zápas pro nás začal hodně smolně, hned po prvním vhazování jsme přišli o Vincoura, který dostal na střídačce pukem a musel odstoupit. Při prvním zásahu v pásmu jsme navíc udělali faul na čtyři minuty, který domácí využili. To udalo ráz celého zápasu a táhlo se to s námi až do konce,“ utrousil hořce trenér Komety Martin Pešout.

To na druhé straně bylo veselo. Aby také ne, když svěřenci trenéra Tomáše Martince podali asi nejlepší výkon v sezoně. Svého soka přehráli i přestříleli a konečně byli i produktivní.„Lepilo to všem z našeho týmu. Jsme strašně rádi, že se nám podařilo udolat tři body a posunout se v tabulce. Myslím, že patříme mnohem výš,“ těšilo dvougólového střelce zápasu Aleše Jergla. Šikovný útočník s šestadvacítkou na zádech se postaral na konci druhé třetiny o velice důležitý gól na 2:0, když využil přesné nahrávky od Lalancetta. Do té doby totiž, i přes zjevnou převahu Hradce, zářil v brance Komety gólman Furch.. „Myslím, že jsme to potom zlomili velkým tlakem do brány. Zkoušeli jsme střílet z každé pozice a vyplatilo se. Utvrdili jsme se v tom, že když střílíme, tak góly dokážeme dávat,“ řekl Jergl.

Na začátku závěrečné periody nejprve ve hře čtyř proti čtyřem ujel Okuliar a zvýšil na 3:0. Brno zásluhou útočníka Fleka snížilo. Domácí borce to však nerozhodilo, když čtvrtý gól přidal Lalancette a v závěru se podruhé trefil Jergl. „Tlak je vždycky. My víme, že máme výborný tým a měli bychom se pohybovat daleko výš. Ale je to teď nahoru dolu. Kluci se vrací po zranění, takže musíme hrát na to, na co máme a udržet se nahoře,“ dodal jeden z hrdinů nedělního utkání.

FLEK SE NEVYMLOUVAL

Kometa jako by na východě Čech doplatila na to, že jí chybělo zápasové vytížení. „Na to, že jsme týden nehráli, se nemůžeme vymlouvat. Silné týmy to musí zvládat. Rozdíl byl ve všem, nebyl to náš zápas. Soupeř nás přehrál ve všech ohledech, i v bojovnosti. Hrozně jsme propadali, tolik přečíslení, co na nás bylo, jsme nedopustili snad za celou sezonu,“ kroutil hlavou autor jediné brněnské branky v zápase Jakub Flek.