Z Hronova do Chebu a zpět. Druhá hokejová liga už zná hrací systém. Ten se mění

Bude to tedy pořádné cestování. Takové výlety do Chomutova, Tábora a co teprve Klatov či Chebu se hokejistům z Vrchlabí, Nové Paky či Hronova pořádně protáhnou. Leč kluby si nový systém soutěže odhlasovaly a bavit by měl především hokejové fanoušky.

Tři kluby z východních Čech pro nový soutěžní ročník figurují na poutavé mapě druholigových hokejových adres. Jsou jimi Vrchlabí, Nová Paka a Hronov. | Foto: facebook HC Bobři Valašské Meziříčí