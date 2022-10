První velkou šanci v utkání měl hostující Lalancette, který nebezpečně pálil od modré. Ve zbytku první periody už bylo lepší Kladno. Klepiš a Filip ve velkých šancích mířili těsně mimo. Z úvodního gólů se tak Rytíři radovali v 17. minutě, když skóre po dobré teči otevřel Beran – 1:0.

Do druhé třetiny vstoupil Hradec aktivněji, svoje šance však nedokázal proměnit a ve 30. minutě přišla studená sprcha. Beran využil dobré kombinace s Filipem a střelou na přední tyč překonal Kiviaha podruhé – 2:0.

Naději mohl ve 45. minutě vykřesat Lev, ale sám před Bowem neuspěl. O necelé tři minuty už se to Mountfieldu povedlo, pátou početní výhodu hostů v zápase využil Cingel, když do branky dorazil střelu Ščerbaka – 2:1. V poslední desetiminutovce měli více ze hry Rytíři. Pěknou individuální akci Zikmunda zastavil Kiviaho. Před únikem Melky hradeckého gólmana zachránilo břevno. Lvi v závěru zkoušeli hru bez brankáře, větší šanci si nevypracovali a na Kladně žádný bod po zásluze nezískali. Po závěrečném hvizdu ještě přišla show pro fanoušky v podobě hromadné bitky. I v té měli navrch domácí.

Extraliga pokračuje už v úterý, kdy Mountfield od 18 hodin hostí českobudějovický Motor.

Jiří Burger (Kladno): "Naše kluky bych chtěl hodně pochválit za to, jak k zápasu přistoupili, jak ho odbojovali a jak byli obětaví. Věděli jsme, že proti nám stojí obrovsky kvalitní soupeř. Ještě jednou klukům děkuju za odvedený výkon."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "V první třetině to bylo hodně rozkouskované, bylo tam hodně přesilovek a pro nás hodně oslabení. První dvě třetiny jsme tady nebyli. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje a Kladno jasně dominovalo. Dalo nám gól v přesilovce, pak jsme ve druhé třetině udělali chybu v osobních soubojích. Nějaké měřítko od nás měla až třetí třetina, kdy jsme měli tlak a trošku jsme to zjednodušili. Bohužel se nám to už nepodařilo dotáhnout do remízy nebo většího tlaku, abychom měli šanci a podařilo se nám to srovnat."

Kladno – Hradec Králové 2:1



Fakta – branky a nahrávky: 17. Beran (Dotchin), 31. Beran (Filip) – 48. Cingel (Ščerbak, Lev). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Klouček, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 4003. Třetiny: 1:0, 1:0, 0:1. Rytíři Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec, Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund, Filip – Melka, Indrák, Bláha. Mountfield HK: Kiviaho – Kalina, Blain, Jank, McCormack, Nedomlel, Gaspar, Rymsha – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Cingel, Lev – Smoleňák, Lalancette, Ščerbak – Štohanzl, Kev. Klíma, Jergl.