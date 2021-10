Na vsetínském Lapači se v rámci 6. kola základní části Chance ligy potkali dva soupeři, kteří na sebe mají poměrně čerstvé vzpomínky. Zahráli si proti sobě totiž atraktivní čtvrtfinálovou sérii loňské vyřazovací části.

Horalé do Vsetína vyrazili bez několika absentujících opor, přesto s chutí vrátit soupeři poslední porážku ze zmiňovaného play off. Přesto, že se svěřenci trenérského dua Hlaváč – Koudelka neměli ani dnes večer za co stydět, z bojovného utkání odešli s porážkou.

HC Robe Vsetín – HC Stadion Vrchlabí 4:2

Vsetínští zatím v sezoně ctí pravidlo „Můj dům, můj hrad“ a zatímco z hal soupeřů zatím pokaždé odjeli s porážkou, doma byli dosud bodově stoprocentní. Sebevědomí Valachů potvrdila už úvodní perioda. Ač byli k úvodní trefě oba soupeři stejně blízko, trefili se domácí. V čase 16:14 vypálil od modré Smetana, před Soukupem se puk šťastně odrazil ke Kucharczykovi a opora Vsetína už si věděla rady – 1:0.

Na startu prostřední periody si aktivní hosté vynutili na soupeři dvojnásobnou přesilovku, a když už domácí hráli ve čtyřech, dorazil za záda gólmana Málka neposedný kotouč Kaut – 1:1. Velká škoda, že nerozhodný stav na ukazateli skóre dlouho nevydržel. Východočeši přitom dostali další výhodu přesilovky, jenže místo gólové otočky přišlo trestné střílení pro Vsetínské a jím nepohrdl přesně zakončující Březina.

Na další změnu stavu se pak čekalo více než deset minut, při vyloučení Chalupy si domácí tentokrát dobře počínali i při vlastní přesilovce a pěknou kombinaci zakončil přesnou ranou Půček – 3:1.

Na začátku závěrečné periody vykřesal pro horaly naději na bodový zisk Matýs a domácí se měli co ohánět, aby uhájili těsný náskok. To se jim nakonec podařilo, když je v čase 54:20 čtvrtou trefou uklidnil z další přesilovky Vlach.

Vrchlabí to v závěru zkusilo i v šesti, Kaut s Linhartem však při svých šancích neuspěli a všechny tři body tak po zásluze zůstaly na Lapači.

Fakta – branky a asistence: 17. Kucharczyk (Smetana), 27. D. Březina, 38. R. Půček (Štach, Klímek), 55. R. Vlach (Jonák, Klímek) – 25. T. Kaut (Mrňa, Pochobradský), 44. Matýs (D. Chalupa, Machač). Rozhodčí: Bejček, Micka – Měkýš, Blažek. Vyloučení: 6:3. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2020. Třetiny: 1:0, 2:1, 1:1.

HC Robe Vsetín: Málek (Gába) – Ondračka, Smetana, Štach, J. Jenáček, Hryciow, Š. Jenáček, Vosátko – Gago, Jonák, Majdan – Berger, R. Vlach, Apolenář – R. Půček, Kucharczyk, Klímek – Hořanský, D. Březina, Vítek. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Oliva, Linhart, J. Kynčl, Nedbal, M. Voženílek – Mrňa, Urban, D. Chalupa – Machač, T. Kaut, Matýs – Pochobradský, Chrtek, T. Zeman – M. Kloz, L. Kučera.

Zdroj: Youtube

Ohlasy na utkání

Jan Srdínko, trenér HC Robe Vsetín: „Přijel k nám kvalitní soupeř a troufnu si říct, že k vidění byl parádní zápas se třemi body pro nás. Hra se divákům musela líbit, hrálo se nahoru dolů a pro nás začátku utkání nebyl úplně optimální. Trvalo nám než jsme se do zápasu dostali, ale podařilo se nám v prostřední části odskočit. Ve třetí třetině jsme si cestu za vítězstvím trochu zkomplikovali, ale byli jsme dál trpěliví, hráli poctivě dozadu a gólem na 4:2 se hra zklidnila. Vyhráli jsme zaslouženě. Musím pochválit diváky, v tomto utkání byli úžasní a věřím, že na nás budou chodit klidně i ve vyšším počtu dál.“

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Přijeli jsme do Vsetína s nějakou určenou taktikou, kterou jsme myslím po celou první třetinu dodržovali. Víceméně jsme hráli přesně to, co jsme chtěli, domácí jsme nepouštěli do žádného tlaku ani šancí. Bohužel jsme dostali jeden smolný gól a 1:0 skončila i třetina. Před druhou jsme říkali, že vytrváme v trpělivé hře. Soupeř nám pak nabídl přesilové hry. První jsme dokázali využít a ve druhé, místo abychom duel otočili, jsme domácím hloupě darovali trestné střílení. Ne že bychom se z toho nějak sesypali, ale přestali jsme hrát to, co jsme chtěli, dostali třetí gól a do šaten šli za stavu 3:1. Přesto jsme dokázali ještě jednou snížit, ale za stavu 4:2 už jsme se do obrany soupeře nedostali. Myslím, že jsme před parádní kulisou zanechali dobrý dojem, snad na nás diváci nemuseli vylít tolik piva, ale konečně jsme zažili hokej, při kterém se v hale skvěle fandilo a pořádně to žilo. Až na ten výsledek jsme si to všichni moc užili.“