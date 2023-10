Vrchlabští hokejisté po sedmi odehraných kolech klesli na osmou příčku západní skupiny druhé ligy. Sobotní porážkou na ledě Mostu totiž zahájili krátkou severočeskou misi, která bude pokračovat ve středu v hale děčínských Medvědů.

Vrchlabští hokejisté museli v sobotu skousnout druhou porážku v řadě, celkově třetí v sezoně. Na ledě Mosteckých Lvů prohráli výsledkem 1:4. | Foto: Anton Martinec

Hokejisté vrchlabského Stadionu nezvládli zápas 7. kola druholigové skupiny Západ, když na ledě Mosteckých Lvů prohráli výsledkem 1:4. Poté, co úvodní gól utkání padl již ve druhé minutě z hole domácího Jindry, se na další změnu stavu čekalo až do poloviny závěrečné periody. Pak ale Severočeši během chvilky přidali další dvě trefy a duel dovedli do vítězného konce.

O nápravu se horalé budou moci pokusit už tuto středu, kdy je čeká tradiční soupeř z Děčína.

II. liga, skupina Západ - 7. kolo

Mostečtí Lvi - Vrchlabí 4:1

Fakta - branky a nahrávky: 2. Jindra (J. Procházka), 51. Havlík (Řehoř, Havlůj), 52. Jindra (Šimeček, J. Procházka), 59. Písařík (Řehoř, Havlůj) – 56. Hladík (Chrtek, T. Bláha). Rozhodčí: Glanc – Janíček, Sýkora. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. Diváci: 294. Třetiny: 1:0, 0:0, 3:1.

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Tuhý) – Havlík, Havlůj, Šoustek, Nedrda, Hoffmann, Steinocher, Hocelík – Böhm, Řehoř, Písařík – Jindra, Daniel, J. Procházka – Veselý, Šimeček, Mical – Buberl. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Holubec) – Abraham, D. Sýkora, Kynčl, Hladík, Bendík, Boukal, Perička, Kerekanič – D. Chalupa, Jirků, Kastner – Krsek, P. Urban, Matějček – T. Bláha, Chrtek, Moník – Cerman, Kozák, Šlaicher.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Utkání se nám nepovedlo. Byl to první zápas letošní sezony, kdy jsme neměli dobrý herní projev, něco našemu výkonu chybělo. Myslím si, že to byl pohyb a hlad po vítězství. Vždy, když jsme určitý úsek utkání hráli dobře a soupeře dostali pod tlak, tak jsme byli za to odměněni přesilovou hrou, ale ty se nám bohužel vůbec nepodařilo sehrát, natož v nich skórovat.”

Další výsledky 7. kola: Chomutov - Hronov 9:3, Tábor - Kralupy nad Vltavou 3:2 po samostatných nájezdech, Písek - Benátky nad Jizerou 3:5, Kobra Praha - Děčín 3:7, Řisuty - Ústí nad Labem 1:3, Cheb - Letňany 1:3.

Aktuální tabulka

1. Tábor 6 5 1 0 0 32:9 17

2. Příbram 6 5 1 0 0 40:18 17

3. Letňany 7 4 1 1 1 28:18 15

4. Mostečtí Lvi 6 4 0 1 1 25:14 13

5. Chomutov 5 4 0 0 1 33:16 12

6. Děčín 7 4 0 0 3 24:27 12

7. Kralupy n. Vl. 7 2 1 2 2 25:24 10

8. Vrchlabí 7 2 1 1 3 31:25 9

9. Písek 7 2 1 0 4 22:26 8

10. Ústí nad Labem 6 2 0 1 3 21:26 7

11. Řisuty 6 2 0 1 3 17:36 7

12. Benátky n. J. 6 1 1 0 4 13:16 5

13. Cheb 7 1 1 0 5 16:41 5

14. Kobra Praha 7 1 0 1 5 22:39 4

15. Hronov 6 1 0 0 5 18:32 3

Program 8. kola - středa 18.00: Hronov - Ústí nad Labem, Děčín - Vrchlabí, Letňany - Benátky nad Jizerou, Kobra Praha - Chomutov, Písek - Tábor, Mostečtí Lvi - Řisuty, Cheb - Příbram.