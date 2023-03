/ROZHOVOR/ Hříčka osudu. Poprvé v Hradci působil odchovanec libereckého hokeje Marek Zachar v ročníku 2020/2021, tehdy šel Mountfield ve čtvrtfinále právě na Bílé Tygry, kteří ho vyřadili jasně 4:0 na zápasy. Rychlonohý hokejista se na sezonu vrátil zpět na sever, aby před tou letošní znovu posílil celek ze soutoku Labe a Orlice. A světe div se, Lvi znovu ve čtvrtfinále vyzvou Liberec. „Možná to bude osud, ale ve výsledku je jedno, jestli hrajeme s Libercem nebo Třincem. Pokud chceme jít dál, musíme porazit každého,“ usmívá se Zachar. Série začíná na východě Čech v neděli (16.40).

Marek Zachar, útočník Hradce Králové. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Jak se na čtvrtfinále proti Liberci těšíte, přeci jen to pro vás bude pikantní, ne?

Všichni jsme koukali, koho dostaneme a Liberec to zvládl, takže se na tu sérii těším. Pod Ještědem jsem vyrůstal, takže to bude určitě něco speciálního.

V základní části byly všechny zápasy hodně vyhrocené, dá se něco podobného čekat i v play off?

Emoce tam asi budou, ale myslím si, že se budeme soustředit na to, abychom tu sérii zvládli a postoupili do semifinále.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF



1. zápas, neděle 16.40: Mountfield HK - Liberec

2. zápas, pondělí 17.00: Mountfield HK - Liberec

3. zápas, čtvrtek 23. března: Liberec - Mountfield HK

4. zápas, pátek 24. března: Liberec - Mountfield HK

Rivalita se v sezoně rozběhla naplno, tvrdé zákroky, hodně slov během zápasů i nějaké zlomené hokejky. Co od toho čekat teď?

Tohle je za námi, už je to zapomenuto. Spíš se všichni budou soustředit na to, aby neudělali zbytečné fauly a nějaké hlouposti, které nás mohou stát zápas.

S emocemi souvisí i disciplína. Vtloukají vám trenéři do hlavy to, aby nedocházelo ke zbytečným faulům?

Ano, mluvíme o disciplinovanosti. Říkali jsme si i tom, že mají v týmu hráče, kteří rádi provokují. My ty emoce musíme krotit a soustředit se jenom na sebe.

Co vám ukázala série Liberce s Plzní?

Víme, že Liberec dokáže hrát za jakékoliv situace, což se ukázalo v posledním zápase, kdy otočili z 0:3. Budeme muset makat celý zápas. Nesmíme vypnout ani na chvíli a nesmíme dělat zbytečné fauly, protože mají dobré přesilovky. Sice moc gólů nedávali, ale jsou v nich nebezpeční.

Marek Zachar, útočník Hradce Králové.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Je v současné době Liberec v něčem jiný, než byl v minulosti?

Kluky sleduji, píšeme si, jsme kamarádi. Tým se určitě mění a já jsem za ně rád, že hokejově rostou. Hrozně se těším, až si proti nim zahraji.

Jaká je nálada v kabině, už se nemůžete dočkat, až to vypukne?

Rozhodně. Jsme takoví nevrlí a natěšení. Je to dlouhá doba bez zápasů.

Liberec dohrál teprve v úterý, vy máte čtrnáctidenní období bez utkání, co vám vyhovuje víc?

Mně konkrétně je to úplně jedno. Nevadí mi ani jedna varianta.

VIZITKA MARKA ZACHARA (SEZONA 2022/2023)

Zápasy: 31

Body: 11

Góly: 7

Asistence: 4

Co by měl Hradec udělat pro to, aby se neopakovalo čtvrtfinálové prokletí, které tu je? Ve většině případů se zde odehrála výborná základní část, ale poté to v play off nebylo ono.

Každá sezona je jiná. Myslím, že ty minulé se musí hodit za hlavu, nebudeme na ně vůbec vzpomínat a já věřím, že tenhle tým má velkou sílu a odhodlání to zvládnout.

V sezoně se skvělými výkony blýskl gólman Henri Kiviaho, jak se před ním hraje?

On nám dal možnost vybojovat tu čtyřku. Ale samozřejmě pomohl v závěru i Machy (Matěj Machovský pozn. autora). Vždycky je super, když máte tu jistotu v zádech. Oba jsou výborní gólmani.

Když se ohlédneme za základní částí, vy jste byl dlouho zraněný, sezona se nevyvíjela dobře, ale vše spravil její konec. Začalo se dařit týmu i vám.

Už od samého začátku, kdy jsme hráli Ligu mistrů, jsem se potýkal se zdravotními problémy, proto jsem rád, že v poslední době se to dalo do kupy, a těší mě, že ten návrat vyšel takhle. Snad to bude pokračovat i v play off.