Po Tomáši Nouzovi, Martinu Heřmanovi a obránci Tomáši Linhartovi představil vrchlabský nováček Chance ligy čtvrtou posilu pro nový mistrovský ročník. Zatím nejmladším novicem v kádru se stává jednadvacetiletý forvard Ondřej Chrtek.

Hokejista narozený v Jilemnici za Vrchlabí nastupoval v mládežnickém věku, aby následně odešel mezi liberecké Bílé Tygry. Léta strávená v extraligovém klubu na severu Čech nadějný hokejista okořenil starty v prvoligových Benátkách a nyní se vrací zpět do brány Krkonoš.

Ondro, stáváte se další posilou prvoligového nováčka. Kudy po loňské sezoně vedla vaše cesta do Krkonoš?

Pravda je taková, že jsem měl těsně před podpisem nové smlouvy s Benátkami. Už po loňské nedohrané sezoně jsem si ale říkal, že bych rád zkusil nějakou novou výzvu. No a pak se mi ozval pan Jakubec s tím, že by mělo zájem Vrchlabí. Jsem moc rád, že to vyšlo. Jednání byla rychlá, pomohlo, že jsem vlastně odsud a teď už se mohu jen těšit na nový ročník v dresu Stadionu.

Vrchlabský dres neobléknete poprvé. Působil jste tu v mládežnických kategoriích. Jak na ty roky vzpomínáte?

Výborně. Měl jsem a mám tu spoustu kamarádů, i domů to je blízko. Když jsem poprvé kluky viděl, hned jsem se zasnil a myšlenkami vrátil v čase. Odehrál jsem tu řadu zápasů než jsem odešel do Liberce. Nyní jsem zpátky a jsem za to rád.

Platil jste třeba v posledních letech za vrchlabského fanouška? Kdy jste v DD Elektromont aréně byl naposledy?

Vzhledem k tomu, že jsme s Benátkami v první lize hráli i třikrát týdně, domů jsem se moc nedostal. Sledoval jsem ale výsledky mužstva po internetu a o vrchlabských úspěších jsem měl dostatečný přehled. Pár zápasů jsem i naživo viděl, když byla šance, zastavil jsem se. Sezona v první lize ale byla náročná a nešlo sem jezdit častěji.

S kým v týmu se nejlíp znáte a s kým jste si už v jednom dresu zahrál?

S řadou kluků se znám od malička, působili jsme spolu v mládeži. Ať už jde o kluky Kynčlovy, oba Moníky nebo Patrika Urbana. Od vidění ale znám skoro všechny hráče. Těším se i na nové tváře, které klub představil jako posily. Věřím, že nás společně čeká úspěšná sezona.

První ligu máte dostatečně osahanou z působení v Benátkách. Jak kvalitní je to z vašeho pohledu soutěž a co v ní na Vrchlabí čeká?

Já si hlavně myslím, že mezi hokejovou veřejností je tato soutěž dost podceňovaná. Měl jsem tu možnost vyzkoušet si extraligu a mohu tak porovnávat. Už jen z toho důvodu, kolik se v první lize hraje zápasů, jde o kvalitní soutěž. Teď v ní navíc přibyly další tři týmy. Za mě je to soutěž hodně těžká a každý hokejista se na účinkování v ní musí řádně připravit.

Jste rád, že to teď na hokej budete mít z domova co by kamenem dohodil?

Samozřejmě je to pro mě velká výhoda. V Liberci jsem žil deset let, bydlel jsem sám a svým způsobem jsem se dostatečně osamostatnil. Teď se ale vracím domů a budu si zase zvykat na „mamahotel“. Uvidíme, jak dlouho mi to bude ku prospěchu, ale věřím, že mi to i na ledě hodně pomůže.