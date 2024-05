Není základní část jako play off. To platí v NHL, v české nejvyšší domácí soutěži a jak vidno, také při Krakonoš Brewery Cupu, tedy tradičním hokejovém turnaji amatérských hráčů. Ten se konal už po třinácté a podruhé jej dokázali vyhrát borci s drakem na hrudi.

Podruhé v historii si putovní trofej Krakonoš Brewery Cupu odnáší hokejisté HC Dragon. | Foto: Jan Bartoš

Úctyhodný třináctý ročník za sebou má mezinárodní hokejový turnaj amatérských týmů, který nese název Krakonoš Brewery Cup a koná se vždy na trutnovském zimním stadionu. I letos byl pořádán pod záštitou starosty města Trutnova Michala Rosy a zúčastnila se jej šestice mužstev.

Krakonoš Brewery Cup premiérově pro HC Dragon. Pohár se vozil jako Stanley Cup

Ta se během prvních dvou hracích dnů utkala v základní skupině, přičemž každý bojoval o postup do finálové fáze. Nedělní odpoledne patřilo napínavým soubojům o umístění, které vyvrcholily grandiózním finálovým duelem.

Úvodní část turnaje vyšla nejlépe týmu hrajícímu pod názvem HC Mladá Garda. Jeho hráči v soupeření každého s každým posbírali devět bodů a na druhé místě za sebou nechali HAAS Clowns (7 bodů).

Tabulka po základní části 1. HC Mladá Garda 9 bodů

2. HAAS Clowns 7 bodů

3. TeamFreeElo 6 bodů

4. HC Dragon 5 bodů

5. Kolbič team 1991 3 body

6. Falken 0 bodů

Závěrečný den patřil vyřazovacím bojům a ty jen potvrdily, že play off bývá úplně jinou soutěží. Hraje se doslova na krev a postoupit už může pouze jeden. Dosavadní výsledky nejlepší čtyřky se smazaly a rázem bylo vše jinak. Hned v obou semifinále se radovaly dosud hůře postavené celky. Dosud suverénní Mladá Garda padla s tradičním účastníkem HC Dragon (2:4) a v základní fázi turnaje třetí TeamFreeElo porazil obhájce trofeje HAAS Clowns 6:3.

Souboj o konečné 5. místoZdroj: Jan BartošVe souboji o Anchor Trophyse, pátého týmu se šestým, se střetly německý Falken a domácí Kolbič team 1991. Ačkoli hosté prohráli 1:4, odjeli domů spokojeni s tím, že se za rok na další ročník rádi vrátí.

V utkání o bronz se potkali oba poražení semifinalisté a Mladá Garda si přece jen napravila reputaci z finálové dne, když po remíze 3:3 v normální hrací době uspěla proti HAAS Clowns v loterii samostatných nájezdů.

To už se k vrcholu turnaje připravovaly celky TeamFreeFlo a HC Dragon. Souboj o titul přilákal sympatický počet diváků a ti sledovali dramatický a hokejově kvalitní duel. Také zde hráči došli až do prodloužení a následných „penalt“, v jejich závěrečné sérii rozhodl o zisku zlatých medailí a nádherné putovní trofeje posledním nájezdem „drak“ Jan Bláha.

HC Dragon se tak podruhé stal vítězem dnes již prestižního turnaje a převzal tak putovní pohár od trojnásobných vítězů Krakonoš Brewery Cupu HAAS Clowns.

Krakonoš Brewery Cup psal dvanáctý díl. Vítěznou sochu odvezli Klauni z Hronova

Nejužitečnější hráči jednotlivých týmů

Falken: Max Wimmer

Kolbič team 1991: Pavel Seifert

HC Mladá Garda: Daniel Wotava

Haas Clowns: Jan Meier

TeamFreeElo: Jaroslav Řehák

HC Dragon: Petr Pocedič

Nejlepší jednotlivci 13. ročníku trutnovského Krakonoš Brewery CupuZdroj: Jan Bartoš

Nejlepší hráči celého turnaje

Nejlepší gólmanka: Johanna Schüller (Falken)

Nejlepší obránce: Jan Mikysa (TeamFreeElo)

Nejlepší útočník: Adam Semerák (HC Mladá Garda)

Nejlepší střelec: Petr Hajník (HAAS Clowns)

Nejužitečnější hráč turnaje: Martin Henych (HC Dragon)

Cena Pivovaru Krakonoš: Lukáš Hudík (Kolbič team 1991)

Ohlasy po turnaji

Ronald Beck, kapitán týmu Falken: „Rádi sem každý rok jezdíme za tou neskutečnou přátelskou atmosférou, v jaké turnaj probíhá. I když po sportovní stránce jsme trochu pozadu, což nám tolik nevadí, stejně si ten turnaj vždy užíváme na sto procent.“

Lukáš Dědek, HC Mladá Garda: „Velký dík jako vždy patří organizátorům, osobně Pavlu Fedulovovi, že na konci sezony nám udělají takovýto zázračný turnaj. Co se týká našeho týmu, škoda, že to tentokrát nevyšlo, měli jsme na to, ale je to sport. Máme naprosto skvělou partu a spolu si to užíváme.“

Břetislav Pohl, HAAS Clowns: „Super turnaj, výborná atmosféra. Pecka, že byl naplánován na tři dny, mohli jsme přespat v Trutnově a užít si to naplno.“

Tříbodový brankostroj. Češi na MS v hokeji přestříleli Dánsko 7:4

Petr Kolbe, legenda Krakonoš Brewery Cup: „Původně jsem ze zdravotních důvodů neměl na turnaji nastoupit, ale pak se ke mně se doneslo, jak si Lukáš (Hudík) s Mírou (Lendvayem) ze mě dělali v sobotu v šatně legraci, že Kolbič už jim nebude dělat konkurenci a mít za sebou účast na všech třinácti turnajích jako oni. Nezbylo mi nic jiného, než si večer dát speciální lék a v neděli nastoupit. Samozřejmě to hned bylo vidět ve výsledku týmu na ledě, jednoznačná výhra nad Němci. A ještě se zeptejte, kdo dostal cenu nejlepšího hráče utkání (usmívá se). Tradice se mají dodržovat, jak jinak!“

Jedna z funkcí hlavního organizátoraZdroj: Jan BartošPavel Fedulov, hlavní organizátor: „Tentokrát, po delší době, jsme měli po celou dobu turnaje celý zimní stadion pro sebe, za což patří obrovské poděkování vedení provozovatele zimního stadionu společnosti MEBYS, která nám v tomto vyšla vstříc. Samozřejmě to dává jiné možnosti ve smyslu organizace turnaje, což všichni účastníci ocenili. Jako vždy zkoušíme přinést do turnaje něco nového, tentokrát jsme třeba všechna utkání vysílali pomocí CzechIceHockey.tv. Rád bych tímto za organizátory poděkoval všem fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru na stadionu a podpořili své týmy od začátku až do konce. Jejich vášeň a povzbuzování byly pro hráče neocenitelnou podporou. Nesmíme zapomenout ani na město Trutnov, které nám poskytlo nezbytnou podporu, aby byl tento turnaj možný a záštitu starosty nad turnajem. Velký díky patří také našemu hlavnímu sponzorovi, pivovaru Krakonoš, za jeho velkorysou podporu a angažovanost v tomto projektu. Bez této podpory by turnaj nebyl možný. No a samozřejmě děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru, kterou vytvořili během turnaje a všem lidem, jež se na organizaci turnaje podíleli – pořadatelům, rozhodčím, holkám v časomíře, všem, kdo přiložili ruku k dílu, aby se tato naše skvělá akce mohla uskutečnit. Už se těšíme na další ročník Krakonoš Brewery Cupu, který nás jistě opět zavede do světa vášnivého a kvalitního amatérského hokeje.“

Účastníci 13. ročníku hokejového Krakonoš Brewery Cupu v TrutnověZdroj: Jan Bartoš