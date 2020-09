Do nového ročníku druhé ligy měli vstoupit už v sobotu. Jenže Trutnov v hale Jablonce nad Nisou nehrál a stejně tak se soupeře z Mostu nedočkali hokejisté Dvora Králové nad Labem. Viníkem byl koronavirus, přesněji řečeno nákaza, která postihla řady soupeřů podkrkonošského dua.

Ve středu už ale odehrání zápasu mezi oběma rivaly nic nebránilo. Snad jen fanoušky vyděsila nová opatření vydaná vládou. Vstupenky se mohly prodávat pouze na sezení. Domácímu oddílu ale pomohly lavičkami stadion vybavit Městys Mladé Buky a členové SDH Mladé Buky, díky nimž se kapacita míst k sezení rázem zvedla na 509 míst.

Trutnov - Dvůr Králové n. L. 4:2

Leč vyčerpána trochu překvapivě nebyla, když úvodní duel sezony navštívilo jen 355 diváků. Ti sledovali nejprve odvážný nástup trutnovských hokejistů, po jejich chvilkovém náporu pak převahu Dvora, který po přihrávce Merta poslal do vedení v 11. minutě Procházka.

Domácí následně přežili nadějné příležitosti Valáška, aby v 16. minutě individuální akcí v přesilové hře vyrovnal Pohl a po chvíli se podobně prosadil i navrátilec do sestavy Půlpán - 2:1.

Draky obrat ve skóre výrazně povzbudil a v prostřední části přidali zkoprnělému soupeři další dvě branky. Obě v početních výhodách. Nejprve ve 25. minutě využil dobře clonících spoluhráčů od modré pálící Višňák, v polovině utkání se zase prosadil důrazný Bláha. Stav 4:1 vypadal pro domácí velmi nadějně, ve 33. minutě ale hráli přesilovku také hosté a po přihrávce Karlíka stačilo Luštincovi jen nastavit hůl - 4:2.

Závěrečná perioda se sice nesla ve výrazné převaze Rodosu, trutnovská obrana ale byla pevná a co prošlo, to pochytal spolehlivý Mahdal. Právě bývalý brankář Nové Paky byl jedním z hrdinů utkání a výraznou měrou se přičinil o zasloužené vítězství svého mužstva.

Fakta – branky a asistence: 16. Pohl (Vácha), 18. Půlpán (Bláha), 25. Višňák (Semorád, Kubinčák), 30. Bláha (Starý, Višňák) – 11. Procházka (Mert, Berger), 33. Luštinec (Karlík). Rozhodčí: Velčovský – Pechánek, Bohuněk. Vyloučení: 8:9, navíc Bláha 10 minut OT. Využití: 3:1. Diváci: 355. Třetiny: 2:1, 2:1, 0:0. HC BAK Trutnov: Mahdal (Ašenbrenner) – Pohl, Višňák, Junek, Vácha, Kozák, Suk, Leder – Bláha, Semorád, A. Půlpán – Starý, Kastner, M. Poul – Chára, Janoušek, Kubinčák. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Čáp) – Mert, Vašíček, Karlík, Matějíček, Petira, Franc, M. Tondr – Procházka, Dvořák, Berger – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Moučka, Dušek Moravčík.

Ohlasy trenérů

Petr Vácha, trenér HC BAK Trutnov: „Za mě super, super, super, třikrát super. Od skvěle chytajícího gólmana, přes hráče před ním až po kustoda. Připravovali jsme se na sezonu od května, příprava byla dlouhá a kluci i my trenéři jsme tomu dali všechno. Teď to beru jako odměnu. Jen nás mrzí, že jsme nehráli už v sobotu, protože jsme na tom bodově mohli být ještě lépe. Jdeme ale zápas od zápasu. Ten dnešní rozhodla přímočarost, přesilovky a myslím, že i to naše krkonošské srdíčko. Kluky jsme nabudili. Už tréninky odpovídaly tomu, že budeme chtít vyhrát. Jednoduchost byla na naší straně. Po druhé třetině jsme se rozhodli změnit náš styl hry, bránili jsme střední pásmo. Soupeř nehrál špatně, byl neustále nebezpečný, hlavně druhá lajna Moučky se těžko brání. Rotuje a nám to dělá problémy. Obětavost ale rozhodla. Start do sezony se nám povedl a budeme se snažit podobné výkony opakovat.“

Jiří Zörkler, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Nemyslím si, že bychom předvedli úplně špatný výkon, pogratulovat k vítězství ale přesto musím soupeři. Ten hrál velice dobře. My jsme na začátku měli šance a je škoda, že jsme z nich skórovali pouze jednou. Pak do osudu utkání promluvily přesilové hry, z nichž domácí dokázali třikrát skórovat. Ve třetí třetině jsme hráli de facto na jednu branku, zdramatizovat zápas se nám ale nepovedlo. Nedá se nic dělat, z derby odjíždíme bez bodu. Pozitivem je, že jsme se zlepšili oproti přípravným utkáním a už v sobotu proti Děčínu se pokusíme bodovou ztrátu napravit. Pochvala patří našim fanouškům, pevně věřím, že se budeme potkávat dál a my jim v příštích zápasech uděláme větší radost.“

Další výsledek 2. kola: Děčín – Bílina 6:3. Duely Nová Paka – Hronov a Mostečtí Lvi – Jablonec nad Nisou se nehrály z důvodu nákazy COVID-19 v týmech Hronov a Mosteckých Lvů.

Program 3. kola - sobota 17.00: Dvůr Králové nad Labem - Děčín. 18.00: Bílina - Trutnov, Jablonec nad Nisou - Nová Paka, Hronov - Mostečtí Lvi.