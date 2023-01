Tohle spojení nefungovalo od samotného začátku. Přitom před sezonou přicházel gólman Jan Růžička s tím, že by se mohl stát v Hradci jedničkou a trenéři by na něj mohli do budoucna vsázet. Nakonec pětadvacetiletý gólman za Lvy odchytal pouze 17 duelů s úspěšností pouze 88,21%, což rozhodně nejsou čísla na nějaké jásání.

Jan Růžička opouští Hradec a bude oblékat dres rivala z Pardubic.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Současná situace ohledně Růži není jednoduchá. Jeho působení v našem klubu neprobíhá podle jeho ani našich představ. Mrzí mě to o to více, že se jedná o charakterního a pracovitého kluka. Situace se však vyvinula tak, že jsme se snažili s ohledem na jeho další kariéru a již podepsanou brankářskou dvojici pro příští sezonu najít určitý kompromis, který by byl dobrý pro všechny strany. Když se objevil klub, který projevil o Honzu zájem minimálně pro zbytek letošního ročníku, zintenzivnili jsme jednání ohledně příchodu brankáře, jenž doplní Henriho Kiviaha. Každopádně chci Honzovi poděkovat za jeho působení v našem klubu a popřát mu hodně štěstí a především zdraví v jeho další hokejové kariéře,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

PO KONCI VE FINSKU DO HRADCE

Matěj Machovský toho má ve své kariéře opravdu mnoho za sebou. Rodák z Opavy nakoukl do extraligy v Plzni, kde byl během čtyř sezon jasnou jedničkou a Indiánům pomohl nejlépe k třetímu místu. Poté si vyzkoušel i angažmá na farmě týmu z NHL, když se dostal do organizace Detroit Red Wings a chytal AHL v Grand Rapids Griffins. Tam však naskočil pouze do tří duelů a přišel návrat do nejvyšší české soutěže, konkrétně do pražské Sparty. V sezoně 2021/22 Machovský podepsal v KHL Dinamu Riga, ale po šesti zápasech se vracel znovu do českého hlavního města.

Letošní sezonu začal poprvé v kariéře na severu. Ani ve finské Kalpě to nebylo ideální angažmá, po třinácti zápasech přišel nečekaný konec, po kterém se stěhuje do města na soutok Labe a Orlice. „Vzhledem k tomu, že nějakou dobu trvalo ukončení jeho smlouvy ve Finsku, definitivní dohodu jsme učinili až den před koncem přestupního období. V Matějovi získáváme do konce letošní sezony zkušeného brankáře, který se na působení v našem klubu moc těší," říká Kmoníček. Machovský by se k týmu trenéra Tomáše Martince měl připojit zítra. Poprvé se lvem na hrudi by mohl nastoupit ve čtvrtek na ledě Motoru České Budějovice.

DVĚ STÁLICE PO SEZONĚ KONČÍ

Už teď je jasné, že po konci letošní sezony na východě Čech skončí zkušené útočné duo Jakub Lev a Lukáš Cingel. Oba dva patřili v Mountfieldu ke klíčovým oporám. „Kuba se především kvůli rodině a svému dalšímu podnikání vrací domů a Lukáš se také chtěl přiblížit své rodině na Slovensku. Navíc nabídka, kterou dostal, je pro něho velice lukrativní a je určitou výzvou po šesti letech strávených v Hradci. Oba dva jsou však v tuto chvíli připraveni bojovat ve zbytku sezony za Hradec a dosáhnout co nejlepšího umístění v play off," doplnil Kmoníček.