Je tomu bezmála měsíc, co vrchlabským hokejistům skončila nováčkovská sezona v Chance lize. Ačkoliv druhá nejvyšší domácí soutěž ještě není ani dohrána, ve finále to Kladno s Jihlavou mají 2:2 na zápasy, horalé už už myslí na ročník nadcházející.

V něm budou obhajovat čtvrté místo po základní části a účast ve čtvrtfinále, tedy pozice, které pro Východočechy znamenaly kladné body jak u vedení klubu, tak u příznivců, kteří letos bohužel nemohli svůj tým podpořit z ochozů.

Pokud se diváci na tribuny v září vrátí, už nyní mají jednu jistotu. Rozhodně mezi mantinely neuvidí stejný kádr, jaký se ve vrchlabských dresech proháněl po ledě letos.

Co je jisté už nějakou dobu, to je fakt, že z lavičky tým nepovede trenér Václav Baďouček. Plzeňský rodák obdržel po třech sezonách u kormidla HCV nabídku od extraligových Indiánů a ruku v ruce s Milošem Říhou mladším a Tomášem Vlasákem je přivede do sezony 2021/2022.

V sobotu klub navíc na svých internetových stránkách zveřejnil čtyři jména, se kterými už klub pro další

Prvním je útočník Tomáš Nouza, jenž pod Krkonoše přišel před poslední sezonou coby zkušená posila. Už od přípravných zápasů podával vedle kamaráda Martina Heřmana výborné výkony, přispíval kanadskými body, jenže v osmatřiceti letech jej výrazně přibrzdilo zranění. V základní části stihl odehrát pouze 27 utkání, v nichž si připsal osmadvacet bodů (8+20).

„Bohužel si Tomáš na konci základní části vážně poranil rameno, které potřebovalo chirurgický zákrok. Nakonec jsme se ale dohodli, že operaci podstoupí až po sezoně a play off tak Tomáš odehrál s velkým omezením a sebezapřením. I tímto přístupem splnil do puntíku svou roli lídra a šel celé kabině příkladem. Po posledním utkání si vzal chvíli na rozmyšlenou a nakonec se rozhodl vrátit domů na jih Čech, kde by měl ve svém domovském klubu HC Písek působit u mládeže,“ prozradil Krkonošskému deníku sportovní manažer Stadionu Jiří Jakubec.

Také s druhým jménem vrchlabské kabině odchází nepřeberná zkušenost. A zde jde asi o největší překvapení. Loučí se totiž třicetiletý obránce Ján Niko, jenž vždy platil za poctivého beka a netajil se touhou dres s Krakonošem na hrudi oblékat dál.

Proti ale byla strategie klubu, který se bude dál opírat o spolupráci s extraligovými Pardubicemi a tudíž mají v týmu dál dostávat přednost především mladí hráči.

„Jáno u nás odvedl skvělý kus práce, byl velice platným hráčem a měl nemalý podíl na našich výborných výsledcích. Dlouhodobě deklaroval, že má velký zájem u nás pokračovat, čemuž odpovídaly i jeho velice kvalitní a stabilní výkony. Bohužel na příští sezonu počítáme s dalšími hráči z Pardubic, a tak pro Jána nezbylo místo v sestavě. Tímto mu za odvedenou práci moc děkujeme a přejeme jen to nejlepší do další hokejové kariéry,“ stojí v prohlášení vrchlabského klubu.

Na východě Čech dál již nebudou působit ani Matouš Kratochvil a Daniel Blažej, mladí borci s podepsanými smlouvali v Dynamu. Také jim klub za spolupráci v sezoně poděkoval, ale v dalším ročníku již je vrchlabští fanoušci v DD Elektromont aréně neuvidí.

Už v příštím týdnu by HC Stadion Vrchlabí měl představit nový realizační tým i další novinky v nově se tvořícím kádru.