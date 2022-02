Sedm mužstev postupuje, osmý čtvrtfinalista vzejde ze souboje Litomyšl - Hlinsko

Draci nejprve na ledě papírového favorita padli poměrem 5:7, v domácí odvetě dotáhli bitvu do prodloužení a samostatných nájezdů, v nich ale neuspěli.

Trutnov nebyl daleko od zachránění probíhajícího ročníku, ve kterém týmu nevyšlo takřka nic. Vždyť v základní části si hráči nedokázali vybojovat místo v elitní skupině nadstavby a ani ve slabší kubatuře nezářili, když skončili na předposledním místě, přičemž prohráli i v hale posledního Opočna.

Konečná tabulka základní části



1. Nový Bydžov 11 8 0 1 2 70:34 25

2. Nové Město 11 7 1 0 3 37:23 23

3. Náchod 12 6 2 1 3 52:41 23

4. Jaroměř 12 7 0 1 4 46:34 22

5. Trutnov 12 4 2 0 6 52:43 16

6. Třebechovice 12 2 1 2 7 30:64 10

7. Opočno 12 1 0 1 10 31:79 4

Konečná tabulka nadstavbové skupiny A



1. Č. Třebová 13 0 1 0 76:29 40

2. Choceň 8 0 2 4 57:43 26

3. Chrudim 8 1 0 5 57:42 26

4. Nový Bydžov 6 1 1 6 54:53 21

5. Nové Město 4 4 1 5 47:49 21

6. Litomyšl 6 1 0 7 60:52 20

7. Náchod 2 0 2 10 34:63 8

8. Jaroměř 1 1 1 11 28:82 6

Konečná tabulka nadstavbové skupiny B



1. Třebechovice 7 2 0 3 54:45 25

2. M. Třebová 8 0 1 3 67:43 25

3. Hlinsko 6 2 1 3 63:56 23

4. Lanškroun 6 0 0 6 54:42 18

5. Polička 5 0 2 5 49:52 17

6. Trutnov 4 1 0 7 45:55 14

7. Opočno 1 0 1 10 44:83 4

Hokejisté Trutnova slaví gól proti ChrudimiZdroj: Miloš ŠálekVše měla zachránit vyřazovací část. „Play off je úplně nová soutěž,“ hlásili před ní trutnovští hokejisté, kteří plánovali zapomenout na nezdary a proměnit poslední fázi sezony v radostnou jak pro sebe, tak pro fanoušky. Ti se na mužstvo nevykašlali. Na odvetný duel s Chrudimí jich přišlo 333, svůj tým však dotlačili pouze k remíze po šedesáti minutách hry.

Že Trutnov na víc neměl? Ale jo, měl. Ve druhé třetině vedl 3:1, ještě tři minuty před koncem 3:2. Jenže vyrovnávací trefu inkasoval při vlastní přesilovce a to byl klíčový moment zápasu a nakonec i celé série.

Sezona pro Draky nekončí, nyní si spolu s dalšími vyřazenými celky zahrají o Pohár Vladimíra Martince.

Trutnov – Chrudim 3:4 po nájezdech (0:1, 3:1, 0:1 – 0:0)

Fakta - branky a nahrávky: 21. Chytráček (Šimoníček), 26. Krsek (Zákravský), 28. Smékal (Šimoníček, Křížek) - 11. Koreček, 29. Haltuch (Kalous), 57. Koreček (Machač). Rozhodčí: Machač, Maštalíř – Boček, Šesták. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 333. Konečný stav série: 0:2.

HC Trutnov: Jeschke – Višňák, Křížek, L. Junek, Zákravský, Minařík – Smékal, Šimoníček, Chytráček – Jakub Tatar, Janoušek, Krsek – Vacek, L. Gabriel, Jan Tatar – D. Novák.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Řehák (Trutnov): „Myslím, že to byla vyrovnaná série. Oba zápasy se hrály ve vysokém tempu. Chrudim hrála výborně a myslím, že i my jsme ty dva zápasy zvládli na dobré úrovni. Je škoda, že po naší třetí brance jsme dostali hned takový hloupý gól na 3:2, Chrudim se díky tomu zase trochu nastartovala. Remíza 3:3 po základní hrací době ale byla asi spravedlivá. A nájezdy? To už je loterie. Jsem rád, že na zápas dorazili i nějací diváci a že nemůžou říct, že to stálo za prd. Hokej se hrál dobrý. Bohužel jsme prohráli, ale takový je sport. Na světě jsou ale mnohem horší věci. Anebo se podívejte na dnešní zápas nároďáku s Dánskem. A kdo tady chce nadávat klukům, kteří to chodí hrát po práci, že? Dnes proti hráčům nemůžu říct žádného křivého slova. Hráli výborně!“

Jiří Polák (Chrudim): „Odehráli jsme dobrou první třetinu, ale pak jsme zbytečně polevili na začátku druhé části. Domácí toho naprosto využili a otočili utkání na 3:1. My jsme se pak snažili, snažili a naštěstí jsme zápas dotlačili do remízy. Na penalty jsme byli jen šťastnější, to už tak bývá. Kdybych to bral z pohledu dlouhodobé tabulky, tak naše výhra měla být přesvědčivější, ale už před sérií jsem říkal, že jsme narazili na tým, který neměl být v této pozici. Věděli jsme, že jdeme na těžkého soupeře, o to víc si postupu vážíme. V posledních sezonách, které se dohrály, jsme dvakrát byli ve finále, takže my ani jiné ambice mít nemůžeme. Tím, že se ale letos krajské soutěže sloučily, tak je tam adeptů více.“

Na odvetné utkání Trutnova s Chrudimí dorazilo 333 diváků.Zdroj: Miloš Šálek

Další výsledky 2. utkání osmifinále:

Opočno – Choceň 1:3, konečný stav série 0:2

Polička – Nový Bydžov 4:7, konečný stav série: 0:2

Lanškroun – Nové Město 2:6, konečný stav série 0:2

Hlinsko – Litomyšl 6:3, stav série: 1:1

Třebechovice – Jaroměř 3:2, konečný stav série: 2:0

Moravská Třebová – Náchod 9:1, konečný stav série: 0:2

Složení čtvrtfinálových dvojic záleží na výsledku pátečního utkání. V případě postupu Litomyšle proti sobě půjdou dvojice Česká Třebová – Moravská Třebová, Choceň – Třebechovice pod Orebem, Chrudim – Litomyšl a Nové Město nad Metují – Nový Bydžov. V případě postupu Hlinska se potkají Česká Třebová – Hlinsko, Choceň – Moravská Třebová, Chrudim – Třebechovice pod Orebem a tak jako tak Nové Město nad Metují – Nový Bydžov.