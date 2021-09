Benefit pro předplatitele:

Na nádraží v Chomutově si koupíme jízdenky do Nové Vsi u Křimova. Vlaky na této trati jezdí jen o víkendech a svátcích zpravidla od května do září, letos by ale víkendové spoje mohli cestující využívat až do 3. října. V Nové Vsi projedeme část obce a zamíříme k silnici, která vede do Hory Svatého Šebestiána.

Trochu se zapotíme, protože nás čeká cesta do kopce. V Hoře Svatého Šebestiána dojedeme až k bývalému vážnímu domku a napojíme se na cyklotrasu, která povede Bezručovým údolím podél říčky Chomutovky. Je to nejdelší údolí v Krušných horách a sami uvidíte, že patří k těm nejkrásnějším.

Na 3,7 kilometru zastavíme u vodopádu Chomutovky, který je prakticky v bezprostřední blízkosti naší trasy. Asi jen málokdo si tu nepořídí pár pěkných záběrů. Od vodopádu sjíždíme údolím k rozcestí Třetí mlýn. Po trase ještě míjíme Dolní vodopád Chomutovky, i ten je dobře vidět z cesty.

Pokračujeme dál k penzionu a výletní restauraci Druhý mlýn. Jestli vám vyhládlo, podává se tu česká klasika a hlavně zvěřinové speciality nebo čerstvé ryby.

Od Druhého mlýna zamíříme k Prvnímu Dolskému mlýnu a pak k Hamerskému rybníku, který se rozprostírá na okraji Chomutova. Přijedeme k rozcestníku Povodí Ohře a pokračujeme po cyklotrase, která nás pohodlně dovede centrem města až k vstupní bráně zooparku. Na kolech se do zoo nesmí, ale můžeme je nechat ve stojanu u pokladny. Chomutovský zoopark chová více než 160 druhů zvířat, takže je co obdivovat.

A protože náš cyklovýlet Bezručovým údolím patřil k těm nenáročným, nebude nám chybět energie si celý zoopark projít. Areál má tři části - zoo, eurosafari a skanzen, který nabízí pohled do života našich předků. Najdete tu restaurace, občerstvení, dětská hřiště i lanové centrum. A kdo chce, sveze se safari expresem.

Pracovníci zoo návštěvníkům vzkazují: „U nás můžete být klidně celý den. A slibujeme na medvědí tlapu, že se nudit nebudete.“

Na kole i pěšky



Bezručovo údolí je jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vede tudy několik turistických i cyklistických stezek včetně šestikilometrové naučné stezky s informačními panely. Údolí vzniklo působením řeky Chomutovky a v roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem.