„Jejich soužití bylo dramatické. Muž ženě několikrát vyhrožoval, že ji zabije. Nečekala jsem, že se to opravdu stane,“ řekla Deníku další ze sousedek. Alkohol, hádky, sprosté nadávky, vyhrožování, to bylo u nich na denním pořádku.

Podkrkonošským městem otřásla tragická smrt matky se sedmiletou dcerou. V bytě v panelovém domě na Sídlišti v Hostinném je našli sousedé, kteří zavolali policii. Co se tam odehrálo, zůstává zatím záhadou. V bytě se nacházel ještě muž, kterého záchranáři odvezli do nemocnice. K případu došlo v pátek ráno. Ve večerních hodinách Policie ČR oznámila, že nic nenasvědčuje násilnému trestnému činu. Jisté však je, že šlo o problematickou domácnost. Lidé o nich mluví jako o „sockách“, o muži jako o notorikovi, který připravil ženu a dítě o život.

Podle několika svědků byl muž těžký alkoholik. Lidé ho několikrát našli ležet v těžké opilosti na schodišti domu, býval pokálený. „Pořád se hádali, často kvůli penězům. Padaly vulgární výrazy. Bylo to strašné. Lítalo tam nádobí. Rušno tam bylo skoro každý den. Měli přitom postiženou dceru,“ popsala sousedka Sára, co se odehrávalo v patře nad ní.

„Muž hodně pil. Na ženu řval, že ji prohodí oknem. Často se válel po schodech opilý. Mluví se o tom, že ženu pobodal. Jsem v šoku,“ oklepala se Sára.

Těžké chvíle zažila především sousedka Martina, která rodinu důvěrně znala. „Navštěvovali jsme je, chodili jsme jim nakrmit kočky a papoušky, když byli pryč. Nečekali jsme, že by to mohlo dopadnout takhle,“ uvedla. Když otevřela dveře zapáchajícího bytu, uviděla na zemi mrtvé dítě. „Byla to hrůza, dál jsem nešla. Policii musela zavolat sousedka, já jsem nemohla, jak jsem byla v šoku,“ dodala.

„Lidově se tomu říká, že byly socky. On byl notorik, paní jednodušší. Dítě bylo postižené, bylo na tom špatně fyzicky i mentálně. Pořád se hádali, věčné měli problémy kvůli penězům. Spory měli roky. Jestli teď vygradovaly a jemu ruply nervy,“ přidal svůj pohled Jan a potvrdil vyjádření dalších obyvatel.

Policie sice ve večerních hodinách vyvrátila, že se jednalo o vraždu, lidé ale nemluvili o ničem jiném, než že muž připravil ženu a dítě o život. „Našli ho prý v zuboženém stavu. Byl to asi zkrat. Je to strašné kvůli holčičce, která už měla takhle zubožený život. Měl je nechat na pokoji. Ještě štěstí, že v bytě nebyly další dvě dcery od zemřelé ženy. Ty žijí s jejím předchozím manželem kousek vedle,“ řekla paní Ivana, která také žije na Sídlišti v Hostinném. Už před dvěma dny se prý situace v rodině hodně vyhrotila. Žena brečela a prosila o pomoc. „Hádky tam byly na denním pořádku. Nikoho v takovou chvíli nenapadne zavolat záchranku,“ podotkla.

To, že měl muž velkou zálibu v alkoholu, potvrdil jeho známý, se kterým pracoval v jedné místní firmě. „Věnoval se papírování. Byl pohodový, chodil jsem k němu na návštěvu. Pořád ale pil alkohol - pivo a kořalku. Vůbec bych do něj neřekl, co udělal ženě a dítěti,“ povzdechl si jeho bývalý kolega, který si přál zůstat v anonymitě a neprozradil ani křestní jméno.

Případ mrtvé ženy a dítěte otřásl městem. Co se doopravdy v Hostinném stalo, na to zatím policisté neodpověděli. „Po ohledání místa činu v souvislosti s úmrtím dvou osob v Hostinném jsme do současné doby nezjistili žádné podezřelé okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že došlo k násilnému trestnému činu. Nicméně v současné době čekáme na výsledky soudní pitvy, které budeme mít k dispozici v pondělí 9. září,“ oznámila policejní mluvčí Šárka Pižlová.

