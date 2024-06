Příběh s několika smolnými náhodami, ale šťastným koncem se odehrál před pár dny nedaleko Trutnova. Ústřední postavou byl senior za volantem.

Šofér chtěl jet zkratkou. V lese se ale ztratil, v blátě zapadl. Pomohla mu policie. | Foto: Vladimír Kobr

Muž chtěl jet autem z Malých Svatoňovic do Trutnova. Jenže do okresní metropole nedojel. „Zavolal nám jeho syn, že otec zapadl na lesní cestě. Nevěděl ale kde, navíc nemohl kvůli hendikepu vystoupit z vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Senior sice mobilem dokázal zavolat synovi, ale neuměl upřesnit, kde je. Dovolali se mu také zalarmovaní policisté, ale ani to situaci nevyřešilo. „Abychom ho mohli lokalizovat podle mobilu, bylo potřeba, aby zavolal on k nám na linku 158. Jenže to se seniorovi dlouhou dobu nedařilo,“ upřesnila Pižlová.

Až zhruba po hodině se to šoférovi povedlo. Jakmile ho policie dokázala lokalizovat, hned k němu vyslala hlídky. Na místo pak přijel také syn. „Na cestě uprostřed lesa našli auto zapadlé v blátivém terénu. Senior už z něj nedokázal vyjet,“ popsala Pižlová. Vyprostit ho pomohli přivolaní hasiči.

Hlídce pak ztracený řidič vypověděl, že si chtěl cestu do Trutnova zkrátit. Nevěděl ale, že skončil v Radvanicích. „Byl přesvědčený, že je někde u Svatoňovic. Hlavní je, že jsme ho našli v pořádku. Neutrpěl žádnou fyzickou újmu,“ dodala policejní mluvčí Šárka Pižlová.

