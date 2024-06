Dlouhodobě týral přítelkyni, nepřestal ani v těhotenství. Skončil ve vazbě

Až osm let vězení hrozí třicetiletému muži, který opakovaně týral svoji přítelkyni. Ubližoval ji asi pět měsíců, a to i přesto, že měl soudem zakázáno se k ní přibližovat. Policisté zadrželi agresora v pondělí, soud ho ve středu poslal do vazby.

Ilustrační snímek.. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň