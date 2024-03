Policie zadržela dva muže podezřelé z rozsáhlé série krádeží lešení v několika krajích. Obvinění čelí škodě přesahující 1,5 milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Ve středu byli vzati do vazby dva muži ve věku 50 a 59 let, kteří byli obviněni ze zločinu krádež následně poté, co byli v pondělí v časných ranních hodinách zadrženi ve svých přechodných bydlištích na dvou různých místech v Hradci Králové. Oba muži mají mít na svědomí krádeže Haki lešení v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Trutnovští kriminalisté jim dosud prokázali téměř 30 skutků krádeží, které spáchali během uplynulých 2,5 let buď společně, nebo každý sám, čím způsobili škodu přesahující částku 1,5 miliónu korun.

Lešení u rodinných domů či uskladněné ve firemních areálech si nejprve přes den vytipovali a v noci se pro něj vydali. Následně ho přetřeli a nabídli k prodeji přes internetový bazarový portál. V některých případech se na místo činu, odkud nevzali vše, po několika dnech i pro zbytek vrátili. V jednom případě se o krádež pokusili. A to na začátku října loňského roku, kdy od jedné probíhající novostavby na Hradecku přesunuli rozložené lešení do přilehlého lesa. Jelikož byli vyrušeni, lešení v lese nechali ležet a z místa utekli.

U staršího muže se policistům podařilo zajistit několik součástí lešení, které měl již přetřené a připravené k prodeji.

Z evidencí policisté zjistili, že oba dva mají pestrou trestní minulost. Starší, který pracuje jen brigádně má 14 záznamů v rejstříku trestů a mladší - majitel jedné hradecké stavební firmy - 8 záznamů.

Lze předpokládat, že v průběhu vyšetřování budou obviněným prokázány další skutky krádeží, čímž může vzrůst i způsobená škoda.

Oběma mužům za spáchaný zločin hrozí trest odnětí svobody na 2 roky až 8 let.