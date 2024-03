Až na deset let ve vězení může skončit teprve osmnáctiletý "kluk". Před pizzerií v Úpici napadl muže a pod pohrůžkou násilí požadoval peníze a marihuanu. V jednu chvíli ho dokonce držel pod krkem. Úpičtí policisté mladíka, který se rád napije alkoholu a bere pervitin, dobře znají, v jejich spisech to není nováček. Nyní je ve vazbě, o výši trestu rozhodne soud.

Osmnáctiletého potížistu zadrželi policisté poslední únorovou středu po poledni a policejní komisař proti němu stejný den zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání loupeže. "Obviněnému klademe za vinu, že nejprve pod pohrůžkou násilí po poškozeném požadoval finanční prostředky a marihuanu, přičemž ho i slovně na veřejnosti napadal. Jelikož nedosáhl svého, došlo i k útoku fyzickému, když se dal před ním poškozený na útěk směrem k obvodnímu oddělení. Muži podkopl zezadu nohy a on upadl na cestu. Poté k němu přistoupil, chytl ho „pod krkem“ a slovně mu vyhrožoval újmou na zdraví," popsala dramatické chvíle policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Jedná se o mladíka, který je mezi úpickými policisty známý pro své protiprávní jednání, holduje alkoholu a je i uživatelem pervitinu.

Policejní komisař ve čtvrtek zaslal podnět státnímu zástupci na jeho vzetí do vazby, což soudce okresního soudu akceptoval a muž je stíhaný vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.