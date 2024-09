V pátek ho chytili, od soboty sedí ve vazbě. Osmadvacetiletý Lukáš Szedlák, podezřelý z bodnutí nožem na trutnovském autobusovém nádraží, už si vyslechl obvinění. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozí až deset let vězení.

Útočníka chytili v pátek krátce před druhou hodinou odpoledne trutnovští strážníci u krytého bazénu (psali jsme ZDE). Předali ho Policii ČR, která okamžitě spustila kolotoč procesních úkonů. „Dopadeného muže jsme obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a z přečinu krádež,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Zadržený Szedlák podle kriminalistů ukončil úterní hádku s 38letým bodnutím kapesním nožem. „Tak zvaným motýlkem měl způsobit muži těžké zranění. Z místa činu utekl, poté měl odjet do Hradce Králové, do Prahy a pak se vrátit do Trutnova,“ uvedla Kormošová.

Pro zraněného musel záchranářský vrtulník.

Pachatel byl na útěku téměř tři dny. Policie ho dokonce zařadila do veřejného seznamu lidí, po kterých pátrá.

Podle policistů není incident z minulého týdne jediným Szedlákovým prohřeškem. Na svědomí má i několik majetkových deliktů, proto je obviněný také z krádeže.

„Jedné se měl dopustit na konci srpna v trutnovské prodejně, kde si do kapsy schoval parfém za téměř 1400 korun a bez zaplacení odešel pryč,“ upřesnila mluvčí.

Z rejstříku trestů vyplývá, že byl v únoru po zhruba šesti letech propuštěný z vězení, kde si odpykával trest za loupež. „Z důvodné obavy, že by mohl uprchnout, nebo by mohl pokračovat v trestné činnosti, podali jsme podnět na vzetí do vazby. Soudce návrh akceptoval a muž je tak od soboty stíhán vazebně,“ dodala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Za těžké ublížení na zdraví a krádež hrozí útočníkovi trest odnětí svobody na tři roky až deset let.

Podobný případ se stal loni v květnu v nedalekém Vrchlabí, rovněž na autobusovém nádraží. Těsně před osmou večer tam 35letý muž napadl nožem 37letého muže. Zraněný ztratil po bodnutí větší množství krve, vrtulník ho převezl do nemocnice. Útočníka zadrželi policisté hned po činu. Nadýchal 1,7 promile.