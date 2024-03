Minulý týden trutnovští kriminalisté společně s policisty ze Dvora Králové nad Labem zadrželi 29letému muže, kterému policejní komisař ve zkráceném přípravném řízení sdělil podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Muži klade za vinu, že od dubna loňského roku do ledna 2024 si od dosud nezjištěných osob opatřil pervitin a konopí, které dále „dealoval“ ve Dvoře Králové nad Labem. Muž je stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let.