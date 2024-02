Vrchlabští policisté v pondělí při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu odhalili společně s místními strážníky dva řidiče, kteří zřejmě nerespektují rozhodnutí soudu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Prvního 33letého řidiče kontrolovali strážníci městské policie ve městě, přičemž následnou lustrací přivolaní policisté zjistili, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do prosince 2025. Policisté s řidičem dále provedli orientační test na návykové látky, který měl pozitivní. Z těchto důvodů ho vyzvali k provedení odběru biologického materiálu, který je spojen s odběrem krve, což muž odmítl. Za toto přestupkové jednání mu hrozí ve správním řízení pokuta od 25 až 75 tisíc korun, zákaz činnosti od 18 měsíců do 3 let. Případ policisté dále zadokumentovali pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Druhého hříšníka „obvoďáci“ kontrolovali krátce před 23. hodinou opět ve Vrchlabí při jízdě v červeném vozidle Škoda, přičemž usedl za volant opilý. Řidič nadýchal 1,54 promile, přičemž jsme navíc zjistili, že byl za toto jednání v posledních třech letech již odsouzen. Lustrací vyšlo najevo, že má soudem vysloven zákaz řízení do května 2025. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do tří let.