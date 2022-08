Za vydatného deště probíhal koncert české kapely Skyline v sobotu na festivalu Artu Kus v Trutnově.Zdroj: Miloš Šálek

"K dispozici budou i workshopy, které včerejší smršť přežily - informaci ještě po sčítání škod aktualizujeme. Děkujeme za příznivcům a návštěvníkům za dosavadní přízeň, za to, že v sobotu i v největším slejváku dopadajícím na legendární trutnovskou rudou hlínu hrdinně pařili a tančili až do úplného ubahnění. Pokud by i přes veškerá prokletí letošního festivalu chtěl na naši nedělní párty dorazit ze zvědavosti i někdo další, otvíráme areál všem nově příchozím za symbolických 200 Kč," dodal ve svém vyjádření k aktuální situaci.

Náhradní program třetího dne festivalu Artu Kus:

12.00 - 13.15 Geisslers Hofcomoedianten - Jedem s medem (divadelní představení)

13.30 - 14.15 Tomáš Tichý (autorské čtení pohádek)

15.00 - 17.00 Slam poetry - exhibice pokračuje!

18.00 - ??? DJs, párty a možná přijde i kouzelník

