Nezvyklou jednodenní výstavu charakterizuje jako poctu Mladým Bukám. "Bude to výstava speciálně pro občany Mladých Buků. Budou tam místní lidé, které jsem potkával buď v Mladých Bukách nebo různě na jiných místech. Výstava bude mít i symboliku s hřbitovem. Většina lidí, kteří se objevují na fotkách, jsou za zdí. Nebudou tam ale jen nebožtíci, ale také živí lidé, na které se těším," vysvětluje uznávaný dokumentární fotograf, který v roce 2018 získal od Asociace profesionálních fotografů ČR ocenění Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos české fotografii. Proslul mimo jiné jako fotograf Václava Havla. Od 70. let byl jeho blízkým rodinným přítelem, fotil ho v roli disidenta i prezidenta.

Proč budete vystavovat na hřbitovní zdi?

Už jednou jsem tam fotky pověsil, bylo to před 21 lety. Bylo to pro mě velice zajímavé. Bylo to při otevírání golfového hřiště v Mladých Bukách. Na výstavu tehdy přišlo hodně lidí. Místo je vidět hezky ze silnice. Je to výrazný optický, výtvarný prvek. Řada lidí dodnes na tuhle výstavu vzpomíná a ptali se mě, jestli bych ji ještě zopakoval. No a protože už začínám být starý a člověk neví, co bude za rok, a také na přání místních, jsem se rozhodl, že výstavu zopakuji a udělám. Zrovna ji chystám, tisknu obrázky.

Jak vás tehdy v roce 2000 napadlo dávat fotky na hřbitovní zeď?

To už si dneska nepamatuju. Ale byl jsem rád, že jsem na to tehdy přišel. Zeď si o to říká. Je hezky členěná. Vyhledávám neobvyklá místa. Měl jsem třeba putovní plátno, které jsem vozil s sebou, rozbalil jsem ho na vesnicích nebo v hospodách, opřel ho jen tak o zeď. Snažím se dělat svoje výstavy netradičně. Nevadí mi, když jsou fotky vystavené jen několik hodin. Jakákoliv příležitost je dobrá. V poslední době jsem začal hodně promítat. Je to lepší než výstavy. Promítat snímky budu za dva týdny na festivalu Artu Kus v Trutnově na Bojišti, ale ty budou jiné než ty, které vystavím v Mladých Bukách.

Kolik vystavíte na hřbitovní zdi fotek?

Několik set. Myslím, že tak pět set a šest set obrázků. V pátek začneme výstavu na místě připravovat. Zatím natírám panely a desky, na které fotky připíchnu. Od původní výstavy ještě mám na hřbitovní zdi předvrtané hmoždinky, takže tam jen dosadím šrouby.

Co na fotkách bude?

Budou to situace, časosběrné věci, hodně staré fotky. Třeba 50 let staré obrázky. Takové ohlédnutí. Výstava bude mít i symboliku s hřbitovem. Většina lidí, kteří jsou na fotkách, jsou za zdí. Nebudou tam ale jen nebožtíci, ale také živí lidé, na které se těším. Před 21 lety to byly děti, dnes už to jsou dospělí lidé.

Jak bude výstava probíhat?

Nemá žádný program. Jen večer, až se setmí a pokud nebude pršet, bych tam chtěl promítat obrázky na zvonici. Když bude příznivé počasí, nechám fotky na hřbitovní zdi až do pondělí.